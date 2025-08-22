El Betis se estrena en La Cartuja con victoria ante el Alavés

El Betis ganó 1-0 al Deportivo Alavés con un gol del argentino Giovani Lo Celso, a los 16 minutos, y se estrenó con su primera victoria de la temporada en su 'exilio' de dos años en el Estadio La Cartuja, que será la sede de sus compromisos como local por la remodelación del Benito Villamarín, en un partido que pudo sentenciar con más tranquilidad.

Tras un primer tiempo con mucho ritmo en el juego y más ocasiones de gol para los locales, en el segundo siguió el dominio del Betis, que fue muy vertical en ataque, pero no aprovechó sus ocasiones, con un remate por alto del congoleño Bakambu al larguero incluido en el tiempo añadido, ante un Alavés que lo intentó, aunque sin ningún acierto arriba.

En el inicio de las dos temporadas de 'exilio' bético en La Cartuja, con el objetivo en los verdiblancos de lograr su primer triunfo tras el 2-2 de la jornada inaugural en Elche y por parte alavesista de irse a los 6 puntos después de ganar 2-1 en el tiempo añadido al Levante, se medían dos equipos de autor, con dos viejos amigos en sus banquillos: el maestro y el discípulo.

Manuel Pellegrini, 'arquitecto' del Betis en su sexta temporada en el cargo, frente al 'Chacho' Coudet. El argentino calificó en la previa al chileno como uno de sus "padres futbolísticos" y con quien se siente "muy identificado" desde que, como jugador, le dirigió en River Plate, pero ambos aparcaron su amistad nada más echar a rodar el balón.

Con bajas notables en el cuadro sevillano, en especial la del 'cerebro' Isco Alarcón, lesionado para unos tres meses, el 'Ingeniero' sólo hizo un cambio respecto a Elche, el hispanodominicano Junior Firpo por el suizo Ricardo Rodríguez en el lateral zurdo, y mantuvo en punta al colombiano 'Cucho' Hernández, en tanto que Coudet repitió el once de Mendizorroza.

El Alavés tuvo un arranque fulgurante en un par de acciones de Jon Guridi, su hombre más creativo y que pudo marcar a los 3 minutos, pero, tras un control y un recorte dentro del área, su disparo desde cerca lo salvó Pau López, si bien el conjunto bético se rehizo para hacerse con el dominio, con Lo Celso muy participativo, y empezar a inquietar a Sivera.

Tras sendos avisos de Aitor Ruibal, que cabeceó fuera un centro de Bellerín y remató otro que paró el meta babazorro, el Betis abrió el marcador con el 1-0 a los 16 minutos, al remachar Lo Celso con un tiro cruzado con la derecha un rechace de un defensor visitante tras un cabezazo de 'Cucho' Hernández, lo que acusó el Alavés al ser incapaz de reaccionar.

En una primera mitad con un ritmo alto y más ocasiones por parte verdiblanca, Lo Celso asumió la labor de creación y su equipo, además, entró bien por las bandas, con Bellerín y Ruibal formando una incisiva sociedad por la derecha y Junior Firpo muy activo por la izquierda, lo que le permitió crear peligro.

El 'Cucho' y Firpo no acertaron en dos opciones que desbarataron antes del descanso entre la zaga y el meta del Alavés, que lo intentó por medio de Guridi -luego cambiado por el hispanoargelino Abde Rebbach-, pero Pau López paró sin apuros su flojo cabezazo a los 39 minutos.

En la reanudación, el Betis se mostró firme, defendió bien su renta e incluso pudo ampliarla en ocasiones del 'Cucho', muy implicado y que cuajó un gran partido hasta ser sustituido en la recta final por Bakambu; de Bellerín, sacada por Sivera con un paradón; y una doble del canterano Pablo García, que había entrado por Riquelme, en sendos tiros que salieron fuera.

Con un triple cambio hecho por Coudet para darle más profundidad en ataque a su equipo -entraron de una tacada Mariano, Guevara y Rebbach por Toni Martínez, Ibáñez y Guridi-, el Alavés buscó el empate, pero le faltaron ideas y tampoco supo aprovechar sus escasas opciones de gol, como una de Otto, que cabeceó mal y fuera en el 56; u otra de Rebbach en una falta directa que despejó Pau López.

Al final, el Betis dominó y fue muy vertical en ataque, pero perdonó en varias ocasiones, con un remate por alto del congoleño Bakambu al larguero incluido, y aunque esto le pudo costar caro si el Alavés llega a tener más acierto arriba, , conservó bien su ventaja para imponerse con justicia y sumar su primera victoria de la temporada.