De La Fuente llama a Yarek para la pre-lista de España

España está ante un nuevo caso de ‘pugna’ con otra federación para poder contar con un futbolista. En este caso no es otro que el exvalencianista Yarek Gasiorowski, al que la Selección de Polonia quiere convocar para el combinado absoluto después de su fulgurante irrupción con el PSV Eindhoven en la Eredivisie, lo que le impediría vestir la camiseta de la Roja.

Desde las categorías inferiores de la Selección Española se viene ‘anunciando’ que el defensa central de Polinyà del Xúquer apuntaba a ser uno de los grandes centrales de este país. Líder en los diferentes combinados de la ‘Rojita’, incluso saltándose algunas generaciones, Yarek ha sido capitán y hombre importante en los ditintos equipos de combinado nacional. Ahora, según apunta Radio Marca, el jugador ya ha dado el ‘salto’ a la pre-lista de Luis de la Fuente.

A pesar de poder jugar para los dos países, Yarek se ha decantado durante toda su formación por vestir la camiseta española en lugar de la polaca (país en el que nació su padre) y, en principio, apostará por mantener esta decisión en la absoluta, pero la llamada de Polonia puede hacer que España tenga que moverse más rápido. De la Fuente es un técnico de ‘la casa’ en Las Rozas y conoce a la perfección el potencial que atesora Yarek porque o ha visto en innumerables ocasiones en partidos y entrenamientos con las categorías inferiores, por lo que no era de extrañar que lo tuviese en su radar y ahora, con su buen hacer en Países Bajos, las posibilidades de acabar dando el salto se mutltiplican.

Gran aterrizaje en Eindhoven

El central se ha convertido en una pieza clave en el arranque liguero del PSV. Esta vez siendo fundamental para mantener la portería a cero y dar fortaleza defensiva a su equipo. Sin ir más lejos, Yarek ya brilló en su estreno con un gol y una asistencia en la goleada al Sparta de Rotterdam.

El PSV Eindhoven ha sumado su segunda victoria consecutiva en el inicio de Liga este domingo ante el Twente. El cuadro blanquirrojo derrotó por 2-0 al Twente con goles de Max Bruns y de Jerdy Schouten. Otro partido en el que Yarek rayó a un gran nivel en el centro de la zaga. De hecho él y su compañero, Ryan Flamingo fueron los jugadores con mayor nota estadística según SofaScore de su equipo. Es más, Yarek es el quinto jugador con más nota de todo el campeonato con un 8’10. Una aclimatación completa en apenas unas semanas que permite a su equipo comandar la clasificación de la Eredivisie desde el inicio, sacándole dos puntos en dos partidos al Ajax.

Carlos Corberán autorizó la salida de Yarek en este mercado de verano pero ahora la defensa del Valencia CF parece haberse debilitado tras la venta del jugador valenciano y el traspaso de Mosquera al Arsenal. En el primer partido frente a la Real Sociedad, Copete, fichado del Mallorca se convirtió en el centro de todas las miradas. De cualquier modo, Corberán parecía no estar convencido con Yarek que pese a todo ha arrancado la temporada de dulce.