Ciclismo
Etapa 1 de la Vuelta a España 2025, en directo
Se lanza la ronda española de la venganza, Jonas Vingegaard contra el UAE de Juan Ayuso y Joao Almeida
Redacción
En ausencia de Tadej Pogacar, la 80ª edición de la Vuelta se lanza este sábado en Turín con aires de venganza: Jonas Vingegaard, víctima del esloveno en el Tour en los últimos años, será el favorito número 1 para llegar a Madrid el 14 de septiembre con el maillot rojo, si no lo impide el UAE, que contará con la doble baza del español Juan Ayuso y el portugués Joao Almeida.
"Estoy aquí para ganar", resume Vingegaard, doble ganador del Tour, quien tratará de aprovechar la oportunidad para convertirse en el primer danés que pone su nombre en el álbum de oro de la Vuelta. En su tercera participación puede ir la vencida, después de dos intentos fallidos, en los que ganaron sus compañeros del entonces Jumbo: Primoz Roglic en 2020 y Sepp Kuss en 2023.
Vingegaard, de 28 años, será el hombre a batir y así lo admiten sus rivales, que le reconocen como favorito indiscutible. Además, el nórdico estará protegido por un potente equipo que incluye hombres de garantía, como Kuss, Matteo Jorgenson o Victor Campenaerts, con un único objetivo: la victoria.
- Los mayores que repitan viaje en el Imserso recibirán una penalización
- Adiós al cruce de alto riesgo de la plaza de San Agustín de València
- Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
- Detenido un cirujano en Alicante al morir su padre de 94 años tras cortarle varios dedos del pie en la cocina
- Aquí no hay quien viva en Montanejos: más de 500 vecinos denuncian a una residente por su conducta violenta
- Grave accidente náutico en Xàbia: una joven cae al mar y el yate la arrolla
- Alicante abre expediente por el trabajador que prohíbe el paso de 'rojos' y 'etarras' en la playa de Tabarca
- Baños colapsados y duchas insalubres: Así están las instalaciones de la mayor operadora de servicio de tierra de Manises