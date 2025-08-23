Lamine Yamal congela Orriols

El Levante UD ha vuelto a tropezar con la cara amarga del fútbol. Lamine Yamal, ya instalado en la categoría de crack mundial, firmó en el descuento el gol que selló la remontada del Barça y, de paso, dejó helado al Levante. Otra corriente de aire gélido recorrió la grada, una vez más. El conjunto de Julián Calero se había marchado al descanso con un 2-0 que sonaba a gesta, pero lo dejó escapar en apenas seis minutos al inicio del segundo tiempo. Quedan las sensaciones, positivas; pero los números son tozudos: cero puntos y otra derrota cruel que añadir a la colección.

El equipo granota había firmado una primera parte impecable. La defensa de tres centrales dibujada por Calero —Dela, Elgezabal y Cabello—, escoltada por Tojan y Manu Sánchez en los costados, fue una muralla romana. El Barça, acostumbrado a bailar en campo rival con naturalidad, se vio obligado a dar vueltas como un boxeador que no encuentra hueco para soltar el golpe. Apenas un eslalon de Lamine Yamal, puro descaro juvenil, y un disparo tibio de Rashford pusieron en aprietos a Campos en los compases iniciales.

El plan granota era transparente: esperar, cerrar huecos y lanzar latigazos al espacio. Y a los quince minutos llegó la primera dentellada. Iván Romero cazó una contra perfecta, recortó a los centrales con la precisión de un torero y cruzó la pelota al segundo palo. Golazo. El Ciutat rugió como en las noches grandes, con la sensación de volver a mirar a los gigantes de Primera sin complejos.

El Barça encajó el golpe con resignación. Pedri y Casadó trataban de tejer alguna costura, pero la tela granota estaba demasiado bien zurcida. Los culés movían la pelota de lado a lado, sin filo, como quien golpea una puerta cerrada sabiendo que no se abrirá. Sólo en el tramo final apareció un resquicio: Pedri regaló un pase mágico a Ferran Torres, que lo estrelló contra el larguero en un error de los que pesan en la memoria. El Levante, fiel a su libreto, todavía pudo acariciar el segundo en un cabezazo de Dela, anulado por fuera de juego.

Iván Romero, en la acción del primer gol. / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

El primer tiempo se cerró con una estampa inolvidable. Morales armó un disparo que golpeó en la mano de Balde. El árbitro, tras la revisión del VAR, señaló el punto de penalti. El Comandante, con la calma de quien ya ha librado mil batallas, engañó a Joan García, el portero más odiado en la historia del Espanyol por su marcha al Camp Nou, y desató la euforia. El Ciutat se convirtió en una fiesta: el Levante no solo resistía, también golpeaba con la contundencia de un grande.

Cambio súbito

Pero el fútbol, como siempre, no espera al equipo pequeño. Nada más arrancar la segunda parte, todas las ilusiones se tambalearon en apenas seis minutos. Pedri, con un disparo soberbio desde fuera del área, recortó disitancias. Y casi al instante, Ferran Torres, con un remate en un córner, castigó la única desatención granota. Dos golpes seguidos que cambiaron por completo el escenario.

El plan seguía siendo el mismo, pero el decorado ya era otro. Calero agitó el banquillo y dio entrada a Carlos Álvarez para oxigenar el frente creativo. El Barça parecía haber recuperado el mando, pero cada pérdida en campo rival era un aviso a navegantes: el Levante seguía vivo, dispuesto a morder de nuevo si se le presentaba la ocasión.

El tramo final fue un asedio azulgrana, un monólogo ofensivo que puso a prueba la resistencia del Levante. Empezó el show Lamine Yamal y el Barça empezó a acumular ocasiones. Cuando el empate se daba ya por bueno, Lamine Yamal culminó la remontada. El último crack mundial remató sin complacencia. El Barça El Levante, tras rozar la gesta, se quedó finalmente sin premio. Otro desenlace cruel