Un inicio fatal condena al Valencia

El Valencia CF salió de El Sadar con la sensación amarga de haber hipotecado el partido desde el inicio. La fragilidad defensiva le condenó muy pronto: un gol en contra a los ocho minutos y la justa expulsión de Gayà antes del 21 le obligaron a remar siempre a contracorriente. Y, sin embargo, el equipo resistió, se mantuvo en pie hasta el final y rozó el empate en el descuento, cuando un tanto de Danjuma quedó invalidado por un fuera de juego mínimo. El botín, apenas un punto de seis posibles, deja ya una advertencia: la necesidad de ganar empieza a ser ineludible si no quiere que se instalen los nervios.

El choque comenzó con un Osasuna que salió como un boxeador que busca el KO en el primer asalto: agresivo, sin dar respiro, midiendo cada paso del rival y cerrándole las vías de escape. El Valencia, en cambio, parecía un púgil encogido en la esquina, cubriéndose como podía ante la lluvia de golpes rojillos. La posesión era un espejismo para los visitantes, incapaces de hilvanar dos pases seguidos y obligados a encomendarse a la velocidad de Danjuma.

El golpe, inevitable, llegó pronto. Apenas ocho minutos y el conjunto rojillo encontraba recompensa: Rosier cambió de frente con la precisión de un cirujano, Moi Gómez la acomodó en la banda y lanzó un centro medido que Budimir cazó en el aire, anticipándose a Copete con la voracidad del delantero que huele sangre. Ya eran 23 partidos seguidos marcando en El Sadar, un dato con sabor a historia, esa que conecta el presente con los viejos registros de los años de Michael Robinson.

Diego López, en acción. / Efe

El Valencia no tuvo tiempo ni de lamerse las heridas. Gayà, referente y capitán, se vio superado por la velocidad de Víctor Muñoz y, en su intento de frenar la incursión, optó por la falta desesperada. Roja directa, el brazalete al suelo y un gesto de rabia que retrataba la impotencia colectiva. El partido apenas había cruzado el minuto 21 y ya pintaba un escenario desolador: diez jugadores sobre el césped, un gol en contra y la obligación de improvisar un plan de emergencia. Corberán reaccionó retirando a Dani Raba para dar entrada a Jesús Vázquez, pero el mensaje era claro: tocaba resistir en inferioridad ante un rival que olía la sangre. En ese nuevo paisaje, Danjuma apareció como faro, rozando el empate al filo del descanso tras una asistencia de Diego López que quedó en susto y nada más.

Vivo hasta el final

El Valencia regresó del vestuario con la calma del que sabe que solo queda remar contracorriente. Sin brillo, pero con oficio, se fue ordenando en el césped como quien recompone una muralla a base de piedras sueltas. El Osasuna, más prudente que en la primera mitad, dio un paso atrás y dejó que el rival asumiera la iniciativa, quizá tentado por el vértigo de la ventaja corta.

La segunda mitad se convirtió en un pulso de resistencias, con Corberán moviendo el banquillo para refrescar piernas y alterar el ritmo del partido. Entraron Ugrinic, Diakhaby, Hugo Duro y Santamaría en un carrusel de cambios que buscaba mantener viva la chispa. Con quince minutos por delante, pese a la inferioridad, el Valencia seguía con vida. En el 90 llegó el último aliento, cuando Danjuma marcó, pero el VAR trazó las líneas y señaló fuera de juego por apenas medio palmo. Una lástima. El marcador ya no se movió, y los blanquinegros acabaron agarrados al partido como un náufrago a su tabla, peleando hasta el último segundo contra un destino que parecía escrito demasiado pronto.