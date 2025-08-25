Abre sus puertas la nueva tienda del Valencia Basket en el Roig Arena

La nueva tienda del Valencia Basket y la nueva oficina de atención al abonado han abierto sus puertas en el Roig Arena este mismo lunes y lo ha hecho con una jornada llena de alicientes para todos aquellos que quieran pasarse a conocer al detalle el que será el nuevo punto de encuentro para la Familia Taronja en el recinto multiusos.

En esta primera jornada de vida, la tienda abre desde las 12.00 hasta las 20.30 horas (aunque el horario habitual será de 10.00 a 19.00 horas -variable según eventos del Roig Arena-), y ya se puede comprar allí mismo la nueva equipación hummel de Valencia Basket, así como recogerla si previamente se había adquirido en la tienda online. La nueva marca estará muy presente en los distintos productos de la tienda.

Esta tarde, según ha anunciado el propio Valencia Basket a través de su web, desde la 18.00 horas se organizará una agenda lúdica con animación, photocall y firma de autógrafos de los jugadores Nate Sestina y Leticia Romero. Además la tienda ofrece a todos los que se acerquen, una promoción especial para obtener de manera gratuita la serigrafía de la nueva camiseta oficial durante todo el lunes. Asimismo, en la zona de restauración del Roig Arena estará abierto Ultramarinos para servir bebida de 18.00 a 20.00 horas.

Un espacio único, diseñado para la afición

La tienda, un innovador espacio de 245 m² de superficie útil comercial, estará ubicada a pie de calle, con acceso independiente y directo para todos los aficionados.

El proyecto ha sido diseñado y fabricado por la empresa Kimak, con tecnología implementada por Nunsys y la coordinación de obra a cargo de Licampa y ERRE. El resultado es un espacio luminoso y moderno, en contraste con el acceso al Museo del Club, que está situado en el interior de la tienda. Este abrirá sus puertas en los próximos meses.

Estos son algunos de los elementos más destacados de la nueva tienda:

Distribución que simula media pista de baloncesto, con un mostrador circular que representa el círculo de tiro libre.

Estanterías y mesas elaboradas con balones de baloncesto, con base de diseño acero inoxidable.

Probadores inspirados en las taquillas reales de jugadores profesionales.

Pantallas LED distribuidas por todo el espacio y una espectacular pantalla circular en el mostrador.

Punto de serigrafía único, para personalizar camisetas en el momento, recoger las compras online y mucho más.

Marketing olfativo, para una experiencia sensorial diferencial.

Además, en el interior se encuentra la Oficina de Atención al Aficionado, accesible también desde la calle, que ofrecerá un servicio personalizado a toda la afición con dos puestos de atención.

Experiencia de compra y novedades

La nueva Tienda Oficial ofrecerá:

La nueva colección hummel, con la puesta de largo de la equipación oficial de Valencia Basket.

Nuevos productos y merchandising exclusivo, incluyendo calzado y artículos inéditos para los seguidores.

Grada con asientos naranjas como recuerdo a nuestra Fonteta y con una ilustración homenaje a nuestra afición. Esta hará la función de zona de espera para atención al abonado y acceso al Museo.

Horarios de apertura de tienda y atención al aficionado

La tienda abrirá sus puertas de lunes a sábado, de 10:00 a 19:00 horas (variable según eventos del Roig Arena). El horario de tienda puede variar en función de los eventos organizados en el recinto, por lo que recomendamos consultar previamente.

Este será el horario de atención al aficionado:

De lunes a viernes, de 10:00 a 18:30 horas (ininterrumpido).

Sábados, en horario especial para la entrega del Welcome Pack.

Días de partido, la oficina permanecerá abierta hasta el inicio del encuentro.

Museo y Tour

El nuevo espacio del Roig Arena se completará en los próximos meses con la apertura del Museo y el Tour del Valencia Basket, que permitirá a los visitantes conocer la historia del club desde dentro.