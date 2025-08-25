Red Bull se lanza a por el fichaje de Álex Palou para la F1

Álex Palou es el piloto de moda en el mundo del motor. El piloto catalán ha ampliado su dominio en Estados Unidos al proclamarse campeón por cuarta vez de la IndyCar Series con una hegemonía absoluta. Palou ya es toda una leyenda en norteamérica y parece que por fin ha roto la puerta de la Fórmula 1 o al menos, así lo aseguran en Estados Unidos.

Según el medio especializado IndyStar, RedBull habría iniciado los contactos con el campeón de las 500 Millas de Indianápolis para tantear su salto a la Fórmula 1. No obstante tanto el agente de Palou, como el equipo Chip Ganassi niegan la mayor y no habría habido esa conversación entre el español y la escudería austríaca.

Palou, puerta casi cerrada a la Fórmula 1

Las esperanzas de Álex Palou de pilotar en la Fórmula 1 ya hace un tiempo que se esfumaron o más bien quedaron apartadas como una oportunidad que ya pasó.

Palou vivió un momento complicado cuando rompió con Chip Ganassi para unirse al proyecto de McLaren en IndyCar, pero con vistas a poder dar el salto a la F1. Palou llegó a realizar algunos test con el equipo de Woking e incluso participó en unos Libres 1 , pero la llegada de Oscar Piastri a McLaren cerró la puerta a Palou que optó por renovar con Chip Ganassi y acrecentar su leyenda en la Indy Car. Algo que ha conseguido durante estos tres años.

Cada vez que le preguntan a Palou por la Fórmula 1, el español cierra la puerta, pues su posición de superestrella en Estados Unidos pesa y mucho, sobre todo, si pasas de dominar un campeonato como la Indy para ir al final de la parrilla en un equipo de F1. Cosa diferente es si te llama un grande con Red Bull.

FOTODELDÍA AME9005. PORTLAND (USA), 10/08/2025.- El piloto español Àlex Palou, del equipo Chip Ganassi, celebra tras quedar en el tercer puesto durante el Gran Premio de Portland este domingo, en Portland (EE. UU.). Palou se proclamó campeón de la IndyCar por cuarta vez en su carrera (2021, 2023, 2024 y 2025) tras terminar tercero en el Gran Premio de Portland, a falta de dos pruebas para el final de la temporada. EFE/ Taylor Balkom. FOTODELDÍA / Taylor Balkom / EFE

Red Bull tiene la tercera llave para un español en la F1: Pepe Martí

Aunque parezca complicado que haya un tercer piloto nacional en la parrilla junto a Fernando Alonso y a Carlos Sainz, la situación del automovilismo español de cara a la Fórmula 1 ha cambiado.

Más allá del interés que pueda despertar un piloto del calibre de Álex Palou, la propia escudería Red Bull tiene otra opción también con pasaporte español. Pepe Martí, piloto de Campo Racing en F1 bajo el amparo de la Red Bull Academy, ha presentado su candidatura a uno de los 4 asientos de los que dispone el grupo de las bebidas energéticas.

Pepe Martí en el podio de Hungaroring / F2

Una vez es conocida la continuidad de Max Verstappen para 2026 y confirmada la salida de Chris Horner, la alineación de pilotos de 2026 vuelve a estar en el candelero, puesto que es posible que Yuki Tsunoda no continúe en la formación. Asimismo ‘el ascenso’ de Isaak Hadjar ahora mismo se ha enfriado y Liam Lawson no parece que volviera a ocupar ese asiento en Red Bull. Así pues la marca deberá apostar por un piloto experimentado para ese rol o hacer un movimiento de piezas en el que Pepe Martí o Arvin Lindblad, compañero en Campos Racing y de la Red Bull Academy puedan optar a un hipotético asiento en Racing Bulls dependiendo de cómo acabe el campeonato de F2.