Oficial: Isaac Nogués completa su fichaje por Valencia Basket

El Valencia Basket ha hecho oficial esta tarde el fichaje de Isaac Nogués de 21 años tras completar la revisión médica. El escolta español llega al Valencia Basket tras brillar con los Rip City Remix de Portland en la G-League (de los mejores defensores) y ha disputado la Summer League con los Sacramento Kings. Además, como muestra de calidad y potencial, el escolta de 195 centímetros fue convocado por Sergio Scariolo para una selección absoluta en reconstrucción. Además, Isaac Nogués fue campeón del mundo con la Selección U19 en 2023 participando con España B en el Torneo Ciudad de Málaga y reforzando las sesiones de entrenamiento de la Absoluta al inicio de la concentración.

Nogués debutó con España / FEB

Comunicado oficial del Valencia Basket

El escolta Isaac Nogués (1,96m, Badalona, 10/02/2004, 21 años) ya es oficialmente nuevo jugador de Valencia Basket para las dos próximas temporadas tras completar satisfactoriamente la revisión médica y física, así como las pruebas cardiológicas y de esfuerzo en Quirónsalud.

El nuevo jugador taronja pasó este martes la revisión en el Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón bajo la supervisión del responsable médico de Valencia Basket, el doctor Vicente Sebastiá, con el apoyo del Dr. Antonio Giner en la prueba de esfuerzo y la doctora Catheline Lauwers en las pruebas cardiológicas, con resultado satisfactorio.

Sobre Isaac Nogués

El jugador ha estado trabajando con la Selección Española en la preparación para el Eurobasket 2025, debutando con el equipo nacional este verano y participando en dos partidos amistosos con la selección absoluta. El exterior catalán, formado en la cantera del Joventut Badalona, llega libre tras competir la pasada temporada con el equipo afiliado de la G-League de los Portland Trail Blazers. Con los Rip City Remix fue elegido en el Mejor Quinteto Defensivo de la Liga de Desarrollo estadounidense (quedó tercero en la votación como Mejor Defensor) con una tarjeta de 2,5 puntos, 5,2 rebotes, 3,9 asistencias y 2,1 robos de promedio en 40 partidos.