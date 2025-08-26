Pedro Martínez: "Lo preocupante no es dónde entrenamos, sino la falta de efectivos"

El primer equipo del Valencia Basket ha empezado la pretemporada este martes en La Fonteta y lo ha hecho con mayoría de jugadores de la cantera ante las numerosas ausencias por los partidos de las selecciones, aunque el técnico sí ha podido contar ya con algunos de los nuevos fichajes como Omari Morre, Kameron Taylor y Neal Sako, junto a Nate Sestina y Matt Costello. Reuvers no ha podido entrenar por lesión, pero en breve irán llegando más jugadores del primer equipo, tal y como desea Pedro Martínez.

Inicio de pretemporada

Es el primer día y todos tenemos muchas ganas, me he sentido un poco como volver al pasado porque tenemos solo cinco jugadores del primer equipo y ocho del U22 y he tenido un poquito de nostalgia, recordando hace 40 años cuando entrenaba al júnior del Joventut y me ha encantado porque los chavales vienen con muchas ganas. Si tuvieran el equipo de siempre iba a ser complicado que estuvieran, pero nos lo hemos pasado bien, dan lo máximo. A ver si mañana recuperamos a alguno, que yo creo que sí, para tener ya a Isaac Nogués y a Papi, que están viajando y mañana podrían entrenar. Hay que tener mucha paciencia porque tenemos seis jugadores que van a estar en el Europeo, la lesión de Reuvers, Montero que aunque vendrá antes, todavía tiene competición con su selección por delante.

Mayoría de jugadores de la cantera en el entrenamiento / Ana de los Ángeles

Cambios en la plantilla

No me gusta comparar ni hablar de lo que pasará en el futuro, yo estaba contento con el equipo del año pasado, hicimos un buen año, pero no hemos de comprar. Vamos a jugar otra competición, con distintas dificultades y jugadores, con unos nos hemos visto obligados a cambiarlos, con otros hemos tomado nosotros la decisión y ya veremos cómo se adaptan los nuevos, hay que trabajar y ver cómo va el día a día, tras el entrenamiento, los que ya estaban el año pasado están más metidos porque ya saben cómo va todo, forma parte de un proceso y hay que tener paciencia, pero hay que adaptarnos sin quejarnos mucho de que nos faltan jugadores, es una pretemporada muy atípica.

Omari Moore, en su primer día de trabajo con el Valencia Basket / Ana de los Ángeles

Riesgo con los internacionales

Nos ha pasado con Reuvers, que cada vez que se va con su selección viene lesionado el tío, pero son imponderables. Espero que jueguen bien y hagan buenos campeonatos, para que vengan con más moral, confianza y contentos. Ojalá vengan todos sanos.

Fichaje de Isaac Nogués

Isaac será uno más, es muy joven, tenemos bastantes debutantes en la Euroliga y él además debutará en la ACB. Hace dos temporadas estaba jugando en LEB Plata en Huesca, el año pasado estuvo en una liga americana que no se parece en nada a cómos e juega en Europa, pero nos aportará su energía, tiene sus virtudes y veremos qué es lo que nos puede dar, cómo podemos adaptarnos y verlo en el día a día , vamos a tener una plantilla muy larga porque habrá una exigencia muy grande de partidos y cuando estemos todos, tendremos una dinámica mejor de entrenamiento. Estamos encantados de tenerle pero no sabemos lo que nos podrá dar, como pasa con el resto de jugadores nuevos, siempre hay un punto de incerteza de saber cómo se van a adaptar y saber qué es lo que nos puede dar.

Pedro Martínez, con Luis Arbalejo y Enric Carbonell en La Fonteta / Ana de los Ángeles

Entrenamientos en La Fonteta

Nos gustaría entrenar en el Roig Arena porque nos hace gracia e ilusión, pero las cosas son como son, ahora mismo no disponemos de la instalación y tenemos una Fonteta que está muy bien para entrenar. Nos gustaría estar lo antes posible en el Roig Arena, será donde entrenemos habitualmente pero nos tenemos que adaptar. Lo preocupante no es dónde entrenamos, sino la falta de efectivos y jugadores porque es una pretemporada atípica comparado con la del año pasado.

Objetivos

Sabéis que no me gusta hablar de objetivos, lo que tenemos que hacer es preparanos bien, dar nuestra mejor versión en el día a día y para ser un buen equipo, pasa por tener buena relación entre nosotros, buena química, entrenar bien en el día a día y competir. Decir que vamos a ganar es muy difícil porque los rivales también juegan, pero lo que depende de nosotros es entrenar y jugar bien, intentar mejorar bien individual y colectivamente, nos debemos de centrar en eso.