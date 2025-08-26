Yeremy Pino podría superar a Baena como la venta más cara del Villarreal

El Crystal Palace sigue estudiando el mercado en busca de un sustituto para Eberechi Eze, cuyo traspaso al Arsenal fue anunciado el pasado fin de semana. Fabrizio Romano dio a conocer hace unos días que el futbolista canario del Villarreal Yeremy Pino estaba entre los candidados de las águilas para suplir el puesto del mediapunta inglés. Lo que nadie esperaba es que esta opción cogiese tanta fuerza en las últimas horas.

Ha sido este mediodía cuando el periodista especializado en el mercado de traspasos ha informado que el club inglés, que hasta el momento solo había preguntado por las condiciones de una posible venta, estaba en conversaciones para hacerse con los servicios del jugador del 'submarino'.

Según Romano, ambos clubes ya estarían negociando para efectúar este movimiento lo antes posible. La causa de esta celeridad en la operación sería la urgencia con la que el Palace afronta la semana que concluirá con el cierre de la ventana veraniega de traspasos.

Las cifras del traspaso

Por el momento, las cifras que manejan ambos clubes en la negociación rondarían los 50 millones de euros, lo que podría convertir esta operación en la venta más cara de la historia del Villarreal. Actualmente, este puesto lo ocupa el fichaje de Álex Baena por el Atlético de Madrid, que se cerró por una cantidad cercana a los 42 millones de euros.

Una baja sensible

De esta manera, el actual líder de la nueva temporada de LaLiga EA Sports diría adiós a uno de sus emblemas. Yeremy Pino se despediría del club que le acogió cuando decidió dejar su Gran Canaria natal y mudarse a la provincia de Castellón para luchar por hacer posible su sueño de ser futbolista profesional. Un sueño que se convirtió en realidad cuando el canario debutó en cotubre de 2020 con la elástica amarilla en un choque de Europa League.

Desde entonces, Pino ha disputado 170 partidos con el Villarreal, sumando 22 goles y 23 asistencias. Además, en su temporada de debut como jugador de la primera plantilla del 'submarino', Yeremy se consagró como campeón de la Europa League.