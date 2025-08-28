Alcaraz entierra el fantasma de 2024 con una paliza de escándalo

Visto y no visto. Carlos Alcaraz ya está en la tercera ronda del US Open tras aplastar de manera insultante al italiano Mattia Bellucci, que apenas pudo sumar cuatro juegos en la hora y 36 minutos que duró el partido. Fue un vendaval del tenista murciano, que se desquitó de lo sucedido el año pasado, cuando se despidió contra pronóstico en la segunda ronda tras caer ante Botic van de Zandschulp.

Va lanzado al título el murciano, que ante Bellucci volvió a demostrar que el descanso tras Wimbledon le ha sentado mejor que nunca. Renovado de energía y fresco como en sus mejores momentos, el tenista español quiere reconquistar Nueva York y con ello, el número uno mundial, que virtualmente le vuelve a pertenecer.

De inicio a fin y sin dejar resquicio para un Bellucci que no dio señales de vida en los 58 minutos que necesitó Alcaraz para hacerse con los dos primeros sets. Sólido al servicio, agresivo desde el resto e intratable en el peloteo, donde solo Sinner parece capacitado ahora mismo para poder competirle los puntos.

No necesitó firmar grandes números en porcentajes ni en ganadores un Alcaraz que con su nivel actual y la falta de consistencia del italiano, disfrutó de una tarde plácida en Nueva York. Tanto, que no abrió la puerta ni una sola vez a la rotura de su servicio.

Alcaraz no dio opción a Bellucci / AP

Todo al contrario que con el resto, donde fue atizando una y otra vez a un Bellucci que pudo salvar el rosco en el primer set, pero no en el segundo.

SIN RESPIRO

La paliza era estratosférica y amenazaba con ser muy dolorosa para un Bellucci que pudo reaccionar un poco con la llegada del tercer set. Mejoró con el saque y eso le valió para aguantar seis juegos en el marcador, hasta que Alcaraz supo aprovechar varios errores consecutivos del italiano para poner el punto y final.

Del 3-3 al 6-3 final. Victoria aplastante y viento popa a tercera ronda. "He jugado genial, la verdad, desde la primera hasta la última bola. Conozco el nivel de Mattia y sé que hoy no ha sido su mejor día. He tratado de aprovechar sus errores, de poner un buen ritmo. Hay alguna cosa que tengo que mejorar, con la que no me he sentido demasiado bien, pero en general ha sido una muy buena actuación" comentó satisfecho el murciano, que volvió a celebrar el triunfo haciendo un swing de golf.

UN CAMINO DESPEJADO

En su siguiente paso en el camino, Alcaraz volverá a topar con otro italiano, esta vez, ante Luciano Darderi, que superó sin problemas al tenista americano Eliot Spizzirri (6-0, 7-6 (3), 2-6 y 6-4). Un camino hacía el título que ha quedado totalmente despejado de los grandes nombres que amenazaban desde el sorteo del cuadro final, con sus principales rivales para octavos fuera ya de combate.

Ni Medvedev (en primera ronda) ni tampoco Alejandro Davidovich (en segunda ronda) han cumplido con lo esperado y dejan un duelo entre franceses, Bonzi y Rinderknech, para tercera ronda, siendo uno de los dos el teórico rival de Alcaraz para los octavos.

Ya en cuartos, la gran amenaza sigue siendo Ben Shelton, que también ha visto despejado su camino con la eliminación de Casper Ruud.

Pero más allá de los nombres, Alcaraz sigue demostrando que junto a Sinner es el gran hombre a batir. De momento, en Flushing Medows, ni rastro de ello. El murciano, lanzado a un nuevo título de Grand Slam.