Los equipos españoles ya conocen a sus rivales de la "fase liga" de la Champions League: luces y sombras

El Barcelona se enfrentará al PSG francés, defensor del título, y a los ingleses Chelsea y Newcastle, entre otros equipos, en la primera fase de la Liga de Campeones 2025/26, según el sorteo celebrado esta tarde en el Foro Grimaldi de Mónaco. El cuadro azulgrana jugará en casa ante PSG (FRA), Eintracht Fráncfort (GER), Olympiacos (GRE) y Copenhague (DIN) y visitará a Chelsea (ING), Brujas (BEL), Slavia Praga (CZE) y Newcastle (ING).

Por su parte, el Real Madrid ha quedado emparejado con Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsella, Olympiacos, Monaco y Kairat Almaty. El conjunto blanco recibirá a Manchester City (ING), Juventus (ITA), Marsella (FRA) y Mónaco (FRA), y visitará a Liverpool (ING), Benfica (POR), Olympiacos (GRE) y Kairat Almaty (KAZ) .

El Atlético de Madrid se enfrentará al Inter Milán italiano y a los ingleses Liverpool y Arsenal, entre otros equipos, en la primera fase de la Liga de Campeones 2025/26, según el sorteo celebrado esta tarde en el Foro Grimaldi de Mónaco. El cuadro rojiblanco jugará en casa ante Inter (ITA), Eintracht Fráncfort (GER), Bodo Glimt (NOR) y Union SG (BEL), y visitará a Liverpool (ING), Arsenal (ING), PSV (NED) y Galatasaray (TUR).

El Athletic Club de Bilbao se enfrentará a PSG, defensor del título, los ingleses Arsenal y Newcastle y el Borussia Dortmund, entre otros equipos. El conjunto vasco jugará en casa ante PSG (FRA), Arsenal (ING), Sporting (POR) y Qarabag (AZE), y visitará a Borussia Dortmund (GER), Atalanta (ITA), Slavia Praga (CZE) y Newcastle (ING)

Mientras, el Villarreal se enfrentará a los ingleses Manchester City y Tottenham, al italiano Juventus y a los alemanes Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen, entre otros equipos. El conjunto castellonense jugará en casa ante Manchester City (ING), Juventus (ITA), Ajax (NED) y Copenhague (DIN), y visitará a Borussia Dortmund (GER), Bayer Leverkusen (GER), Tottenham (ING) y Pafos (CYP)

Esta etapa inicial, llamada "fase liga", incluirá ocho jornadas, que se disputarán entre el 16 de septiembre y el 28 de enero, con todos los partidos a la misma hora en esta fecha. Los ocho primeros de la clasificación, de los 36 participantes, pasarán a octavos directamente y del nueve al veinticuatro jugarán una eliminatoria de la que saldrán los que completen los octavos de final.

Después, la competición continuará con el formato actual de eliminatorias a doble partido, hasta la final del 30 de mayo de 2026 en el Puskas Arena de Budapest.