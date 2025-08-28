Fútbol
El Rayo arrolla al Neman Grodno y se clasifica para una fase final europea 24 años después
EFE
El Rayo Vallecano, con un doblete de Álvaro García y otros dos goles más de Sergio Camello y Jorge de Frutos, goleó este jueves 4-0 al Neman Grodno bielorruso en la vuelta de la eliminatoria previa de acceso a la Liga Conferencia y logró el pase a la fase de grupos.
El equipo madrileño llegó a este partido con ventaja tras ganar 0-1 en la ida.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La terraza de moda en el centro de València, al borde del cierre
- Matan a un hombre a tiros delante de su hijo en Alaquàs
- Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión deja más de doce kilómetros de atasco en la A-7
- El Cabanyal reclama acceso a la piscina exclusiva para trabajadores del puerto de València
- Tormentas en el norte y temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana
- Este es el día que los valencianos comenzarán a viajar en el Imserso 2025-26
- Dos terremotos sacuden Montserrat de madrugada y se dejan sentir incluso en Chiva
- La maldición del tren Gandia-Dénia