Mestalla vibra de nuevo

El Valencia CF sumó su primera victoria ante el Getafe, un rival tan sólido como incómodo, que llegaba al partido con dos triunfos a domicilio. El encuentro sirvió para arrancar, por fin, en la clasificación y, sobre todo, para comprobar el talento de Danjuma, un futbolista diferente, de esos que pasaban antes a menudo por Mestalla y levantan a la gente de sus asientos. Un recuerdo para la gente del Valencia CF de que el fútbol también es un espectáculo de chispa y creatividad.

«Aquí estoy yo», se diría Diakhaby al elevarse en el segundo palo y rematar de cabeza, imponente, en la jugada del primer gol. Fue él, 'Diakha', en su primera titularidad de la temporada, quien rompió un encuentro espeso, extremadamente medido y contenido hasta entonces. Tampoco se esperaba gran cosa entre dos equipos en los que prima el orden sobre el arte. Bordalás puede tener dudas en su vida, pero no en un banquillo: tiene muy claro cómo (no) jugar al fútbol. Planta a su equipo en el medio campo, presiona la salida de la pelota y muerde. Por eso el gol de Diakhaby, al remate de un córner, resultó trascendental.

La primera media hora había sido gris, marcada por el exceso táctico y la falta de creatividad. Uche fue la gran amenaza de la defensa valencianista- sirvió a Arambarri en la ocasión más clara del Getafe antes del descanso-, y obligó a los laterales a resituarse. Por su parte, el Valencia buscaba su oportunidad con un juego desarbolado: con centros desde los costados y con el punto de mira en Danjuma, quien desde la izquierda se convirtió en el futbolista más peligroso. De una de sus incursiones nació el córner que terminó en el gol de Diakhaby, que ayer ocupó la plaza de Copete con autoridad.

El Valencia buscaba su oportunidad con un juego desarbolado: con centros desde los costados y con el punto de mira en Danjuma

En el centro del campo, Corberán dio entrada a Santamaría en lugar de Pepelu, primera muestra de un fondo de armario más nutrido que en las últimas temporadas. Muy discretos los futbolistas de Corberán a nivel individual, incluido 'Batiste', el balón circulaba con parsimonia.

Con la ventaja, el Valencia se sintió más cómodo, y Mestalla comprendió, como siempre, que la victoria también se construía desde la grada.

Ramazani, en su estreno con el Valencia CF. / Francisco Calabuig / Francisco Calabuig

El guion del partido quedó escrito para la segunda parte. El Getafe adelantó metros, mientras el Valencia CF se refugiaba en su gran virtud de toda la vida: el contragolpe. Qué gusto para la grada y para el club contar con Danjuma, un jugador con fama de problemático pero con un talento incuestionable. Qué gusto para la grada tener, por fin, a un futbolista diferente, letal, incisivo, un genio que hacía tiempo no se veía en Mestalla.

Hugo Duro, en acción. / Francisco Calabuig / Francisco Calabuig

Recogió el balón en el centro del campo, avanzó como un cohete con el balón pegado al pie izquierdo, esperó al primer defensa, le recortó y envió la pelota al segundo palo, por arriba. ¡Un golazo!

El partido avanzó con las mismas apreturas para el Valencia CF, pero con la tranquilidad de contar con dos goles de ventaja. Salieron Raba y Pepelu por Danjuma y Javi Guerra, este último muy desapercibido. Más tarde llegó el momento de Ramazzani, recién incorporado esta semana al Valencia. Dejó algunos destellos en los últimos minutos, como la asistencia a Hugo Duro en el gol que cerró una noche feliz en Mestalla.