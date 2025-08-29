Opinió (Al contraatac)
El Fair Play Financer ofega al futbol espanyol
Fa anys que la Lliga espanyola no pot competir amb la Premier, inclús amb la Bundesliga i la Serie A. Molts equips tenen que fer malabarismes per complir les estrictes normes del FPF. Mentrestant, el senyor Javier Tebas no pren mesures i Barça i Madrid juguen amb les seues pròpies regles.
El Fair Play Financer ofega al futbol espanyol i el senyor Javier Tebas no posa remei. Deia Ángel Torres, president del Getafe, dos dies abans de jugar-se la primera jornada de lliga que 158 futbolistes no havíen pogut ser inscrits en la competició pels problemes del Fair Play. Torres confesava que ha venut al central Alderete, un dels millors de la competició, per dos euros, per poder inscriure a 16 o 17 jugadors. Poc després, i quan ja s'han disputat dos partits, Torres va anunciar que també haurà de vendre a Uche, el millor futbolista 'azulón', per la mateixa raó: poder inscriure a futbolistes. "¡Vaya Liga se nos está quedando!", va dir a la televisió el directiu madrileny. Quan ja portem tres setmanes de lliga, Don José Bordalás, el técnic del Getafe no sap quina serà la seua plantilla per a la pròxima temporada. Ara sembla que Uche no eixirà però si ho farà Borja Mayoral, un altre bon davanter de l'equip de les rodalies de Madrid. Un desficaci total.
En eixa línia, el meu company de Superdeporte Pascu Calabuig a la xarxa 'X', escrivia sobre el primer partit de lliga: "El Getafe está ganando en Vigo porque tiene un jugador como Uche. Pero tiene que venderlo para inscribir a unos cuantos de los que ha fichado. Qué castaña de @LaLiga nos han hecho. La culpa de los clubes que tragan con ella, la inmensa mayoría". Totalment d'acord amb Pascu. La pregunta és: perquè els clubs no es rebel·len i sempre donen la callada per resposta ? perquè tenen tanta por al senyor Tebas ? perquè voten tot que 'si' a l'assemblea del futbol professional ? Tot que si, a acords que després perjudiquen a una gran majoria. Estrany, al menys.
La falta de competitivitat del futbol espanyol és alarmant. En termes pareguts, el diari Sport, es feia ressò d'unes declaracions del director general de l' Oviedo, Agustín Lleida, que preguntat pels reforços dels seu equip deia: "no podemos competir económicamente con Grecia, la segunda de Inglaterra, Alemania, Italia, Portugal… " Parlava de jugadors que puguen aportar un plus de qualitat a un històric que acaba de tornar al futbol espanyol. I que prefereixen jugar a la segona divisió d'Anglaterra -la Championship- perquè allà hi han més diners.
Doncs això tenim: "¡Vaya liga se nos está quedando!".
El resultat és que molts equips tenen que fer malabarismes per complir les estrictes normes del FPF, entre ells, el Valencia CF, que en el seu moment va desmantellar una plantilla de Champions i campiona de Copa per quadrar els comptes, després del tancament dels estadis durant la Pandèmia. Fa anys que la Lliga espanyola no pot competir amb la Premier, inclús amb la Bundesliga i la Serie A. Els grans jugadors trien eixos campionats perque reben millors salaris. Al mercat nacional, sols Madrid, Barça i Atlético poden pagar grans traspassos.
Contava el diari Marca fa pocs dies que la inversió de la Premier en fitxatges, quintuplica a la de la Lliga, vora 2.830 milions front a 560, en Espanya. Però és que la Serie A (1.060 milions) i la Bundesliga (700 milions) també estan molt per damunt de la nostra competició.
La gran majoria de transaccions que fan els clubs nacionals són cessions. O si es mouen bé al mercat, incorporacions a baix cost o cost zero de futbolistes que estan lliures o al seu últim any de contracte.
El resultat és un campionat cada vegada més devaluat i amb més diferències entre els poderosos i la classe mitjana i baixa. Faria bé la LaLiga en buscar més patrocinadors i inversors per tal de fer realment competitius a tots els equips del campionat.
Mes enllà de plantejar jugar partits a Miami, LaLiga ha de treballar per garantir la viabilitat futura dels seus associats i per trobar nous ingressos per a tots i en condicions de igualtat. No val que Florentino Pérez amolle 60 milions per un xic, -Franco Mastantuono, que acaba de complir 18 anys-, i que es permeta que tinga fitxa del filial quan tots sabem que no jugarà al Castilla sinò al Madrid.
No val que Joan Laporta s'obstine en jugar el seu partit contra el Valencia CF en el Johan Cruyff, un estadi que no reuneix les condicions per acollir partits de primera divisió. I que algú acabe donant-li el vist-i-plau. Encara més, Laporta, parlant del Fair Play Financer, sempre té el comodí de la telefonada al Consell Superior d'Esports. Mireu el cas Dani Olmo, 'inscrito con calzador', que es diria en la llengua de Cervantes, prèvia pressió a Pedro Sánchez dels socis de govern. Malauradament, ja ho sabem, Madrid i Barça, Barça i Madrid, juguen amb altres normes, amb altres regles...
Esperem que Tebas i LaLiga reaccionen. No dic que es done mànega ampla, que s'alce qualsevol control econòmic ni que els directius no hagen de portar unes bones finances. El que demane són noves vies de finançament pels clubs, que igualen les arques dels equips. I sobretot, urgeix una repensada del Fair Play perquè el fútbol espanyol s'ofega.
En eixe camí podrem tindre un campionat realment atractiu. Tebas té molta feina a fer.
