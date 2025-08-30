Ricardo Ten, otra vez campeón del mundo, agranda su leyenda a los 50 años

Ricardo Ten ha vuelto a ser campeón del mundo y agranda su leyenda, a los 50 años, tras colgarse la medalla de oro en la crono individual MC1. El valenciano ha revalidado el maillot arcoíris de campeón del mundo en Ronse (Bélgica), donde se desarrolla el Mundial paralímpico.

El ciclista del Proyecto FER finalizó vencedor por delante del polaco Zbigniew Maciejewski y el alemán Pierre Senska.

El éxito de Ricardo Ten, mientras tanto, radica en que en los primeros cuatro meses del año tuvo que pasar hasta dos veces por el quirófano para corregir sendas fracturas de clavícula. El 11 de agosto cumplió 50 años, y Ricardo lo ha celebrado coronándose de nuevo como un supercampeón.

Los imprevistos físicos le impidieron disputar las clásicas Copas del Mundo de ruta celebradas en Bélgica e Italia durante el mes de mayo. Por tanto, el longevo e incomparable deportista FER ha afrontado su primera gran cita de la presente temporada... y el resultado no ha podido ser mejor en el primero de los dos retos que tenía por delante.

Maurice Eckhard, octavo

Por otro lado, en la prueba de modalidad MC2, Maurice Eckhard ha finalizado en octavo lugar. El ganador ha sido el francés Alexandre Leaute.

Este domingo, el español Ricardo Ten peleará por el doblete en la siempre complicadísima prueba en línea. Subirse al cajón ya sería un nuevo éxito para el incombustible Ricardo Ten. "Sinceramente, subir al podio, sea al escalón que sea, no sólo sería un buen resultado. Es que sería sorprendente. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero me inquieta la falta de ritmo de competición", decía Ricardo antes de la primera de las dos pruebas. Maurice Eckhard, deportista del Proyecto FER, también tendrá una nueva oportunidad en la prueba en ruta.

Ten es todo un ejemplo a seguir dentro y fuera de la pista y la carretera. Con la de este sábado ya son 28 medallas mundiales en ruta y pista, 16 de ellas del metal más preciado, el oro.