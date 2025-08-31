El abandono de Ben Shelton allana el camino de Alcaraz

Carlos Alcaraz saltó el jueves dos obstáculos de una tacada. El murciano superó con contundencia al italiano Darderi y vio desde el hotel como su posible rival en cuartos, el estadounidense Ben Shelton, tenía que abandonar su encuentro frente a Adrian Mannarino por una lesión en el hombro izquierdo.

De hacer los deberes contra Arthur Rinderknech hoy domingo, el tenista de El Palmar se mediría al ganador del Mannarino-Lehecka, que se enfrentarán en octavos sabiendo que su oponente, si se cumplen los pronósticos, será Alcaraz. Mannarino será rival del checo Jiri Lehecka en octavos. De este cruce saldrá el rival de Alcaraz, si el murciano gana su duelo contra Rinderknech, verdugo en segunda ronda del español Alejandro Davidovich. n