El Barça-Valencia será el domingo 14 a las nueve de la noche

Los otros tres partidos disputados ayer sábado, correspondientes a la tercera jornada de La Liga, dejaron malas noticias para el Atlético de Madrid y pésimas para el Girona de Míchel. El equipo del Cholo, reforzado tras invertir una millonada en futbolistas, ofreció una pobre imagen y solo pudo empatar frente al Alavés en un pésimo partido. Los colchoneros suman 2 puntos de 9 posibles. Carlos Vicente igualó a los 14 minutos el gol de Giuliano (m.7), y el marcador ya no se movió. Tampoco estuvo bien la Real en Oviedo, que se impusieron 1-0, con gol de Dendoncker, y volvieron a ganar 24 años después en Primera. Por último, un sólido Sevilla, ganó 0-2 en Montilivi, con tantos de Alfon e Isaac Romero, y dejó al Girona en la UVI y como farolillo rojo. n

LaLiga ha hecho públicas fechas y horas de los partidos de la jornada 4 de la competición, con la que se regresará a la actividad tras un fin de semana de parón con motivo de los partidos de selecciones. A falta de saber, en qué estadio se jugará el partido, ya es seguro que el Barça-Valencia se disputará el domingo 14 de septiembre, a las 21 horas. Por lo que respecta a los horarios de los demás equipos de la Comunitat Valenciana, el primero en volver a jugar en LaLiga será el Elche. Los ilicitanos visitarán el viernes 12 al Sevilla en el Sánchez Pizjuán (21 horas). El sábado 13, otro partidazo, el Atlético-Villarreal, se jugará a las 21 horas. El Levante, finalmente, también recibirá el domingo 14, al Real Betis, a las 16.15 horas, pero en Orriols.n