El Elche incorpora a Diangana y negocia por el marroquí Ziyech

El Elche CF anunció ayer la incorporación del delantero congoleño Grady Diangana, que llega libre al club tras militar la pasada temporada en el West Bromwich Albion. Este futbolista, al que Carlos Corberán conoce muy bien, sonó para reforzar al Valencia CF aunque finalmente jugará en el Martínez Valero. El equipo ilicitano se ha reforzado bien para el regreso a primera con jugadores como Redondo -el hijo del histórico Fernando Redondo-, los delanteros Rafa Mir y André Silva, el defensa Iñaki Peña y el mediopunta Martim Neto. Además, negocia por Ziyech, mundialista por Marruecos. n