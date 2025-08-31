Fútbol
El Elche incorpora a Diangana y negocia por el marroquí Ziyech
r.l.d.
Elche
El Elche CF anunció ayer la incorporación del delantero congoleño Grady Diangana, que llega libre al club tras militar la pasada temporada en el West Bromwich Albion. Este futbolista, al que Carlos Corberán conoce muy bien, sonó para reforzar al Valencia CF aunque finalmente jugará en el Martínez Valero. El equipo ilicitano se ha reforzado bien para el regreso a primera con jugadores como Redondo -el hijo del histórico Fernando Redondo-, los delanteros Rafa Mir y André Silva, el defensa Iñaki Peña y el mediopunta Martim Neto. Además, negocia por Ziyech, mundialista por Marruecos. n
- Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión deja más de veinte kilómetros de atasco en la A-7
- Maribel Vilaplana reaparece en el estadio del Levante y enciende las redes
- Giro del tiempo en Valencia: llegan lluvias y tormentas con granizo
- Una influencer compra el palacete más emblemático del centro de Torrent
- Guerra de sombrillas: «Estoy harto de sentarme en tercera fila y que haya sombrillas vacías en la primera línea»
- Los pisos turísticos en Cullera se disparan hasta los 3.500 euros semanales en septiembre
- Pastisseria Tano vuelve al centro de Gandia el 1 de septiembre
- Ford Almussafes se juega su futuro en octubre