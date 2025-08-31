Ciclismo paralímpico
Otra exhibición de Ricardo Ten le da la plata mundial
Hoy se ha proclamado subcampeón del mundo en ruta dos días después del oro en contrarreloj
EFE
El valenciano Ricardo Ten conquistó este domingo la medalla de plata en los Mundiales de ciclismo paralímpico de Ronse (Bélgica), en la categoría C1 de la prueba en ruta, en la que Joan Sansó y Eloy Teruel, como tándem, también se colgaron la misma presea. Ten, de 50 años, llegó a meta en segundo lugar tras sufrir un percance con la cadena de su bicicleta, que se salió en el esprint final de una carrera de 61,6 kilómetros de recorrido.
Hace un par de días, el viernes, el deportista paralímpico se colgó el oro en la prueba de contrarreloj, y hoy, la plata en ruta, con lo que cierra una participación en el campeonato del mundo sensacional. Ambos triunfos son muy meritorios pues en esta temporada ha sufrido hasta dos roturas de clavícula que le han tenido alejado de la competición.
En la misma carrera, en categoría C2, Luis Arcega fue quinto y Maurice Eckhard séptimo. En C3 Juan Alberto Jiménez concluyó séptimo. Ricardo Ten puso fin en 2016 a una exitosa carrera como nadador que le llevó a participar en cinco Juegos Paralímpicos (Atlanta’96, Sidney 2000, Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016) en los que ganó tres oros, una plata y tres bronces.
Un historial lleno de triunfos
Tras dejar de lado el bañador probó el ciclismo y en los nueve años que lleva sobre la bicicleta no ha dejado de acumular metales de todos los colores en Mundiales y diversas competiciones internacionales, ganando un oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024 en la contrarreloj C1 y también un bronce en velocidad por equipos en Tokio 2020.
En esta última jornada de los Mundiales, el tándem formado por Joan Sansó y Eloy Teruel se llevó la plata en su categoría tras un potente esprint final en el que superaron a la pareja francesa formada por Ellie de Carvalho y Mickael Güchard. Los ganadores fueron los italianos Federico Andreoli y Francesco Di Felice.
