El Liverpool rompe la banca y ofrece 150 millones por Isak

Alexander Isak no volverá a lucir la blanquinegra del Newcastle. La afición ‘magpie’ le ha convertido en el enemigo público número 1 por su afán de abandonar St. James’ Park y repudia todo lo que tenga que ver con el que hasta hace unas semanas era su ídolo. El delantero se declaró en rebeldía, Eddie Howe le apartó de la dinámica del equipo y su paradero ahora es un misterio. En Inglaterra especulan con una tentativa final de los ‘scousers’, con una oferta que colocaría a Isak en los libros de historia, convirtiéndose en el traspaso más caro del fútbol inglés. El Liverpool, según ‘The Telegraph’, realizaría un intento final de 150 millones de euros más un pack de bonus de fácil cumplimiento, una cifra que se acercaría a lo solicitado por el Newcastle, que ya habría dado su ‘OK’.n