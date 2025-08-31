Philipsen vuela en Zaragoza

El belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) se impuso ayer en la octava etapa de la Vuelta a España disputada entre Monzón y Zaragoza, de 163,5 km, en la que retuvo el maillot rojo de líder el noruego Torstein Traeen (Bahrain). Después de la vorágine en los Pirineos, con la exhibición de Juan Ayuso en la etapa de Cerler, el pelotón de La Vuelta a España se tomó un día tranquilo camino de Zaragoza en una jornada que, tal como se preveía, se acabó resolviendo en el esprint en las calles de la capital aragonesa

Philipsen ganó su segunda etapa en la presente edición con un tiempo de 3h.43.48, a una media de 43,8 km/hora, seguido del italiano Elia Viviani y del británico Ethan Vernon. En la general se mantiene al frente Traeen, con 2.33 minutos de ventaja sobre el danés Jonas Vingegaard (Visma) y 2.41 respecto al portugués Joao Almeida (UAE).

El valenciano Joan Bou, del Caja Rural-Seguros RGA, hizo una gran etapa y protagonizó una escapada de más de 140 kilómetros. Desde el primer ataque en el kilómetro inicial de carrera, el valenciano, el oscense Sergio Samitier (Cofidis), y el murciano José Luis Faura (Burgos-Burpellet-BH), se destacaron del pelotón para formar el grupo de escapada del día. Alpecin-Deceuninck e Israel-Premier Tech, pensando en las opciones de victoria al sprint de Jasper Philipsen y Ethan Vernon, fueron los primeros equipos en controlar la ventaja del trío cabecero, que tuvo una ventaja máxima de poco más de 4 minutos tras los primeros 20 kilómetros de etapa. Posteriormente, también el Lidl-Trek de Mads Pedersen se sumó a la persecución, rebajando drásticamente el margen, que ya era menor a los dos minutos al paso por el sprint bonificado de Peñaflor, situado a 42,5 kilómetros de la línea de meta. Faura perdió contacto con sus compañeros de fuga al primer paso por la línea de meta de Zaragoza (kilómetro 140,1), mientras que sus compañeros Bou y Samitier resistieron algunos kilómetros más, hasta los últimos 17 kilómetros de etapa, cuando se ha impuso el trabajo de los equipos de los velocistas. Nada puedo evitar entonces una llegada masiva, donde Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) tuvo que apretar hasta la misma línea de meta para sumar la 15ª victoria de etapa en una Gran Vuelta en su carrera. Tras este paréntesis para velocistas, la primera semana de La Vuelta 25 se cerrará hoy domingo con la disputa de la 9ª etapa, una nueva llegada en alto en la estación de esquí riojana de Valdezcaray tras 195,5 kilómetros con salida desde el municipio de Alfaro.

Joan Bou destacó en declaraciones a los medios oficiales de su equipo que tienen que aprovechar «cada oportunidad para dejarnos ver y en días así había que estar delante». «Mañana -por hoy-podría ser otra buena oportunidad para estar en la escapada, pero veremos lo que nos dejan los hombres de la general», concluyó.