Piastri ejerce de líder y se lleva la pole en el GP de los Países Bajos

Oscar Piastri saldrá desde la pole hoy domingo (15 horas) en el Gran Premio de los Países Bajos, decimoquinta cita de la temporada. El piloto australiano, que lidera el Mundial con 9 puntos de ventaja sobre Lando Norris, partirá por delante de su compañero y del ídolo local, Max Verstappen, que fue tercero con el Red Bull en una ajustada clasificación. Los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso lograron su propósito principal de alcanzar la última ronda, pero una vez en Q3 no pudieron destacar y hoy partirán noveno y décimo, respectivamente. Después de la sorpresa del viernes, cuando consiguió terminar segundo entre los dos McLaren, se esperaba que Alonso pudiese aspirar a metas más altas en Zandvoort. Sin embargo, el asturiano no tuvo opción de desafiar a los grandes, después de la reacción de Ferrari y Visa RB. Alonso tuvo una tanda complicada, al verse obstaculizado por Russell en su vuelta rápida. Por su parte, tras su escalofriante accidente en Libres 2, Lance Stroll volvió a salir despedido contra las protecciones al inicio de la clasificación. El canadiense perdió el control del coche, resultó ileso pero cayó eliminado a las primeras de cambio. n