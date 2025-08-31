El Real Madrid remonta en 73 segundos ante el Mallorca

Dos goles en 73 segundos, de Arda Güler y Vinicius Junior, le dieron los tres puntos al Real Madrid ante el Mallorca (2-1) en un partido en el que tuvo que remontar el tanto inicial de Vedat Muriqi y en el que vio anulados tres tantos, dos de Kylian Mbappé por fuera de juego y otro, con polémica y tras cuatro minutos de revisión, de Arda Güler por mano.

Sin brillantez en los primeros pasos del proyecto de Xabi Alonso, la solidez defensiva había sido la clave para sumar seis puntos de seis posibles. Incluso, ante Osasuna, Courtois no tuvo que hacer ni una sola parada. Seña de identidad del nuevo técnico que Muriqi se encargó de romper a los 18 minutos. El delantero kosovar, en otro gran partido dando aire a los suyos y liderando el ataque con su juego de espaldas y fuerza aérea, marcó su primer gol de la temporada en el Santiago Bernabéu.

En un Real Madrid aún plano en el juego posicional, y con un Kylian Mbappé, desatascador en las dos jornadas anteriores -con tres goles-, que vio cómo celebró dos tantos que no subieron al marcador, por sendos fueras de juego milimétricos, apareció, por primera vez con Xabi Alonso, ese gen de remontadas fulminantes. De hecho, el Real Madrid remontó en 73 segundos, el tiempo que transcurrió entre el 1-1 y el 2-1. El primero, a los 36 minutos y 13 segundos, en el que, esta vez, la pizarra a balón parado sonrió al Real Madrid. Mastantuono sacó en corto el córner para Trent, y éste se la cedió a Carreras, quien puso el balón al segundo palo a Huijsen para prolongar al primer palo, donde Arda Güler entró solo para empatar.

Y a los 37 minutos y 26 segundos fue Vinícius, en un contragolpe, el que puso el sello a la remontada. El brasileño, de vuelta al once titular tras la suplencia en Oviedo, en un mensaje del técnico para activarle -con éxito-, marcó su segundo tanto de la temporada. En el tramo final, hubo dos avisos del Mallorca que no se repitieron en la media hora restante de partido. Minutos en los que el Real Madrid sí hizo gala del control del juego y no asumir riesgos en el que insiste Xabi Alonso. Sin ocasiones para ampliar la renta, pero sin sufrir, el conjunto blanco se va al parón internacional con pleno de puntos, nueve de nueve, gracias a la remontada fugaz, ante el Mallorca. n