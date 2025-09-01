Trofeu Diputació de València
Montserrat conquista a casa el I Open de galotxa
L’equip format per Alejandro, Javier, Carlos i Rafa s’imposa per 70-30 a la final davant el Club de Pilota Valenciana (CPV) Faura de Salva Palau, Xato, Llopis i Christian
fedpival
La primera edició de l’Open de Galotxa Trofeu Diputació de València va ser per al Club de Pilota Valenciana (CPV) Montserrat. L’equip de la Ribera Alta es va imposar a la gran final celebrada al carrer de pilota montserrater al CPV Faura per 70-30, en una partida que va reunir a nombrós públic i que va completar un torneig celebrat durant el mes d’agost també als carrers de Foios i Faura.
En esta primera pedra del nou projecte de la Federació de Pilota Valenciana (Fedpival), a través de la vicepresidència de galotxa, per promocionar esta modalitat que guarda l’essència del nostre esport, l’Open va reunir a jugadors amateurs i professionals repartits en els clubs de Montserrat, Faura, Foios i Quart de les Valls.
Montserrat es va presentar a la final després d’eliminar a Foios en semifinals, mentre que Faura es va emportar el duel de les Valls davant Quart. Els faurers, amb Salva Palau, Xato -substitut d’Hèctor-, Llopis i Christian com a feridor, es van veure superats per l’equip montserrater, format per Alejandro, Javier Campos, Carlos i Rafa, amb tot de cara pels molts anys i partides de pilota junts i el factor canxa a favor seu.
Efectivament, Montserrat va ser l’encarregat d’estrenar el marcador apuntant-se els dos primers jocs. Liderats per Alejandro, ben acompanyat per Javier i Carlos, els blaus s’adaptaren molt millor al carrer i a la final, tot i que els rojos, amb un Salva Palau que es va multiplicar, van intentar respondre de totes les maneres possibles.
La final va oferir per moments uns espectaculars duels entre els dos restos, Salva i Alejandro, dos dels braços més potents del món professional en l’actualitat, que van fer les delícies del públic assistent i del que va seguir la partida pel canal de YouTube de Fedpival.
A mesura que la partida avançava, Montserrat, més consistent, va anar agarrant més avantatge al marcador fins a deixar sense opcions al CPV Faura. El 70-30 no va oferir cap dubte de qui havia sigut el millor equip ni el jugador més destacat, en este cas Alejandro, que se’n va penjar la medalla al jugador més destacat d’este primer Open de galotxa.
Participaren en el lliurament de trofeus Pedro Cuesta, diputat d’Esports de la Diputació de València; Consol Duran, alcaldessa de Faura; Laura Sanjuán, regidora d’Esports de Montserrat; i els vicepresidents de Fedpival Juanba Camarelles i Jesús Fontestad.
- Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión deja más de veinte kilómetros de atasco en la A-7
- Alerta por calor en Valencia en el preludio de una noche casi infernal
- Maribel Vilaplana reaparece en el partido del Levante y enciende las redes
- Los asesores de Mazón que optan a una plaza pública de periodista serán examinados por subordinados
- Cómo limpiar el fondo del váter y eliminar las manchas marrones en un abrir y cerrar de ojos
- Una influencer compra el palacete más emblemático del centro de Torrent
- La alcaldesa de Torrent cesa al jefe de prensa por un altercado en la casa de su expareja
- La Policía indonesia detiene a dos personas por el crimen de la española Mati Muñoz en Lombok