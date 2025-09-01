Ciclismo
El UAE confirma la salida de Juan Ayuso
Ambas partes han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que les unía hasta 2028
Manel Ibañez
El equipo UAE Team Emirates XRG ha anunciado este lunes la salida de Juan Ayuso del equipo al final de temporada, tras llegar a un acuerdo para rescindir el contrato que unía a ambas partes hasta 2028. La formación árabe ha explicado que la decisión se ha tomado debido a diferencias en la visión de los planes de desarrollo y con la filosofía deportiva del equipo. De esta manera, se pondrá fin a un vínculo que ha tenido unos últimos años turbulentos y que llevará a Ayuso a iniciar una nueva etapa en un equipo donde pueda tener el protagonismo y el papel que desea.
Fin al culebrón. El primer día de descanso de La Vuelta a España 2025 estaba siendo muy tranquilo hasta que el UAE ha oficializado que Juan Ayuso dejará de pertenecer al equipo a final de temporada. Han sido unos últimos meses de muchos rumores, declaraciones cruzadas por ambas partes, desmentidos pero ha terminado sucediendo lo que todo el mundo esperaba que sucediera. Era lo más lógico.
- La alcaldesa de Torrent cesa al jefe de prensa por un altercado en la casa de su expareja
- Los asesores de Mazón que optan a una plaza pública de periodista serán examinados por subordinados
- Cómo limpiar el fondo del váter y eliminar las manchas marrones en un abrir y cerrar de ojos
- Alerta por calor en Valencia en el preludio de una noche casi infernal
- La Agencia de Seguridad Aérea pone nuevos límites a la altura de las torres del Grao
- Un coliseo para la música: València estrena temporada con el Roig Arena
- En manos de Dios, en toda la extensión de la palabra
- Vuelven los 'minipisos' con alquileres que superan los 1.000 euros en València