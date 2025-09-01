Vuelta a España
Vingegaard agita la Vuelta en modo campeón
El ciclista danés triunfa en solitario después de atacar a 11 kilómetros de la cumbre de Valdezcaray en una carrera que hoy lunes descansa
sergi lópez-egea
Luce un bigotillo y una perilla más propia de un adolescente que de un doble vencedor del Tour. Pero las piernas de Jonas Vingegaard son las mejores del pelotón siempre y cuando no esté Tadej Pogacar en acción. Atacar desde lejos, a 11 kilómetros de la meta, y presentarse en la cumbre de Valdezcaray en solitario no está al alcance de cualquiera.
La cima riojana no pasaba por ser una de las más duras de la península. De hecho, sólo se complicaba en la zona inicial, tras superar Ezcaray, villa de mantas que son famosas en el mundo entero; en el lugar donde un domingo que anunciaba el fin del mes de agosto se mezclaban los aficionados de la Vuelta con los peregrinos; unos en bici y los otros con mochila, sombrero y bastones.
Un día de perros
En un día de perros, de los que invitan más a sentarse en una mesa a comer plácidamente que a subirse a la bici y calarse hasta los huesos, Vingegaard pasó a la acción, de forma improvisada, decisión en caliente. Ni estaba anotado ni lo tenía pensado en la salida de Alfaro. Las sensaciones por siglos que pasen valen más en ciclismo que los datos de los ciclocomputadores y que las indicaciones sabias de los preparadores físicos. Si te encuentras bien atacas, mueves el árbol de la Vuelta y cierras el paraguas en la Rioja para que todos se mojen y se agoten en la persecución del más listo de la clase que no es otro que Vingegaard.
No se esperaba el UAE la reacción de Vingegaard. Quizá les habían explicado que la primera vez que la Vuelta subió a esta estación de esquí llegaron todos juntos y Sean Kelly ganó al esprint. De lo contrario, seguramente, no le habrían dicho a Juan Ayuso que se descolgase y resguardase fuerzas para otras etapas. Y, con total acierto, Joâo Almeida nunca se habría desenganchado de la rueda trasera de Vingegaard. Llevaba la Vuelta muy estancada desde que cruzó la frontera por La Jonquera. Parecía que nadie tenía una etapa marcada en rojo y todos dejaron pasar los Pirineos. De repente, por azar, como cuando se acierta la bola del bombo, Vingegaard atacó y sólo Giuliu Ciccone se llenó de valentía para arrancar a su sombra y morir en el intento.
Almeida no estuvo en el momento preciso, aunque también es cierto que siempre el corredor portugués parece carburar más en la montaña como un viejo motor diésel de los que necesitaban un tiempo para entrar en acción. Cuando reaccionó, junto a Tom Pidcock, el ciclista danés ya cabalgaba hacia la victoria en solitario. «El ataque de Vingegaard fue una sorpresa. Intenté, pero no pude seguirlo. Creo que lo hice bien, pero Jonas volaba», razonó el corredor portugués cuando ya había cruzado la meta en tercera posición y se encontraba a 38 segundos de distancia de su gran rival en la clasificación general.n
