El Valencia CF planea trasladar butacas de Mestalla al nuevo estadio para reducir costes

El Valencia CF estudia reutilizar asientos del actual Mestalla en el nuevo estadio para abaratar costes, tal como refleja el escrito de contestación del Ayuntamiento de Valencia en la respuesta a las alegaciones presentadas por la plataforma Marea Valencianista en las que solicitaba la paralización de las obras por claras deficiencias del proyecto de ejecución presentado por Peter Lim.

El portavoz de Marea Valencianista, Miguel Zorío, envió una carta a la alcaldesa de Valencia en la que mostraba su “gran sorpresa” por la respuesta del cuarto teniente de alcalde y concejal de Vivienda y Licencias Urbanísticas, Juan Giner, a las alegaciones presentadas sobre las irregularidades en la licencia de obra del Nou Mestalla. En el escrito, la entidad critica que el Ayuntamiento se haya limitado a reproducir los argumentos del propio Valencia CF, incluyendo la posibilidad de aprovechar butacas del viejo Mestalla en el nuevo estadio.

Asientos del viejo Mestalla. / Eduardo Ripoll

Según la plataforma, el Ayuntamiento presidido por María José Catalá aprobó hace más de un año “el gran pelotazo urbanístico de Peter Lim”, en un pleno donde 29 de los 33 concejales respaldaron la operación, pese al informe del letrado municipal que alertaba de su ilegalidad. Marea Valencianista recuerda que dirigentes políticos que en el pasado participaron en manifestaciones contra Lim han acabado facilitando su proyecto urbanístico, cifrado en más de 200 millones de euros en beneficios para el empresario singapurense.

La polémica se reavivó este verano, cuando el concejal Juan Giner contestó por escrito a las alegaciones presentadas para paralizar las obras del Nou Mestalla. Según la plataforma, el edil firmó un documento en el que tras resumir las peticiones y los fundamentos de derecho, dedicaba el resto de la contestación a reproducir literalmente la respuesta del Valencia CF.

Uno de los puntos más llamativos, señala la carta, es que el club admite no haber incluido en el presupuesto final del estadio las unidades correspondientes a butacas, marcadores y césped. Marea Valencianista recuerda que había denunciado precisamente esa “no inclusión” en el proyecto, y la respuesta del Valencia CF, avalada por el Ayuntamiento, es la siguiente: "Las partidas citadas son unidades de equipamiento del estadio, y el club considera que tiene capacidad para gestionarlas por sí mismo o incluso se ha planteado reutilizar algunas de ellas del actual Mestalla. Por este motivo, no se incluyeron en el presupuesto general".

Montaje de los carteles del reinicio de las obras del Nou Mestalla, este año. / Ana Escobar / Efe

No obstante, el escrito añade que la entidad maneja presupuestos de diferentes empresas de 600.000 euros para los marcadores y de 120.000 para el césped, pero en ningún momento menciona el coste de las butacas. "¿Se imagina la vergüenza de ver 45.000 asientos viejos y mal cuidados mezclados con butacas nuevas, todo para que Lim se ahorre unos millones de euros?", cuestiona Marea Valencianista en su escrito.

La plataforma insiste en que el coste real del proyecto superará los 1.300 millones de euros —sumando la obra ya ejecutada y los préstamos de Goldman Sachs y CVC— sin que Lim aporte capital propio. Además, denuncia que el estadio quedará “a medio construir, sin fachada y con infraestructuras sin acabar”.

Tres ilegalidades 'de libro'

Marea Valencianista subraya que la operación está viciada por “tres ilegalidades de libro”: la aprobación en una junta de accionistas sin el consentimiento de los presentes, la validación de las fichas urbanísticas en el pleno municipal en contra del criterio del letrado del Ayuntamiento, y la concesión de una licencia de obras sin cumplir los requisitos vinculados al Polideportivo Municipal.

La carta concluye con un llamamiento a la alcaldesa para que frene lo que consideran “un asalto al patrimonio urbanístico y económico del club” y advierte de que el nuevo Mestalla, lejos de mejorar la situación financiera, “condenará al Valencia CF a no obtener más ingresos por el estadio en los próximos 27 años”.