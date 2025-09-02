El Levante incorpora a Unai Vencedor al límite del mercado

Unai Vencedor jugará durante la presente temporada en el Levante UD después del acuerdo alcanzado con el Athletic Club para su cesión. El centrocampista (15 de noviembre de 2000, Bilbao) se formó en la cantera del Santutxu y en 2017, siendo juvenil, pasó a formar parte del Athletic Club. Participó en los equipos de las categorías inferiores del club bilbaíno y el 16 de febrero de 2020 debutó con el primer equipo en la máxima categoría. En la temporada 2023/2024 se marchó cedido a la SD Eibar y, la pasada temporada, jugó, también como cedido, en el Real Racing Club, donde disputó 41 encuentros. Vencedor acumula 73 partidos oficiales en la máxima categoría del fútbol nacional y ha sido internacional con la Selección española Sub-19 y Sub-21.El club granota anunció el fichaje pasada la medianoche. Además, el equipo de Julián Calero oficializó en la tarde-noche el fichaje de Etta Eyong, uno de los delanteros más codiciados de la Liga. De esta manera, completó una intensa última jornada de fichajes.