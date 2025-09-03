El Levante UD trae de vuelta a su fundador

Esta semana, el Levante UD ha dado un paso histórico en la recuperación de su memoria fundacional. Una delegación del club ha viajado a Villiers-Adam, localidad francesa cercana a París, para exhumar los restos de José Ballester Gozalvo y Teresa Molins Gausach, el fundador del Levante FC en 1909 y su esposa. El traslado de sus restos a València cumple con el deseo expresado por Ballester de regresar algún día al Cabanyal, su pueblo natal.

El domingo 31 de agosto, la expedición del Levante UD —compuesta por el historiador Felip Bens, los profesores del IES José Ballester Gozalvo, Paco Santamans e Irene Alcolea, la directora de Comunicación y Relaciones Externas del club, Puri Naya, el historiador José Ricardo March, el profesor de Historia en París, Patrice Redondo, y representantes de la Delegación de Peñas como Ramón Escolano y Vicente Garriga— realizó un recorrido por los lugares clave de la vida de Ballester y Molins en París.

Inauguración de la placa conmemorativa en el Cementerio de Villers-Adam. / Levante UD

Guiados por los apuntes de los historiadores y por la ruta diseñada por Santamans y Alcolea, visitaron espacios emblemáticos como la Gran Logia de Francia, la Ópera Garnier, la Editorial Quillet —donde Ballester trabajó durante su exilio—, el Ateneo Iberoamericano, la Asamblea Nacional Francesa (donde fue director de la sección española de la biblioteca) y su antigua residencia. Durante el recorrido, se interpretaron varias piezas del coro Tereseta, creado por Irene y Paco en el IES José Ballester Gozalvo, instituto que lleva el nombre del fundador, aportando una dimensión emocional y cultural al homenaje.

Villiers-Adam: el reencuentro con la tierra

El lunes 1 de septiembre, la delegación se trasladó al Ayuntamiento de Villiers-Adam donde lucía una señera valenciana en su fachada y donde fueron recibidos por el alcalde Bruno Mace y la diputada Ayda Hadizadeh, representante del Valle del Oise en la Asamblea Nacional Francesa. Puri Naya les entregó una camiseta del primer equipo del Levante UD con el nombre de Villiers-Adam en el dorsal y Felip Bens les obsequió con un ejemplar de “En el destierro” obra de José Ballester (publicada en Montpellier en 1945) y reeditada por Llibres de la Drassana en el año 2021 (y que se encuentra estos días también en la Tenda Granota). En un desayuno institucional, se compartieron impresiones sobre la figura de Ballester y Molins, su legado político, pedagógico y cultural, y el significado de su regreso a València.

Recepción oficial en el Ayuntamiento de Villiers Adam. / Levante UD

Posteriormente, se dirigieron al cementerio local, donde descubrieron una placa conmemorativa instalada en la entrada, que recuerda que allí reposaron los restos del matrimonio desde 1970. El acto de exhumación fue profundamente simbólico: se sustituyeron las dos banderas originales que acompañaban la sepultura por nuevas enseñas, y se recuperó el saco de tierra del Cabanyal con el que fueron enterrados. Felip Bens pronunció unas palabras de homenaje, mientras Irene y Paco interpretaron una pieza del coro Tereseta. También se depositó una rosa sobre la tumba de Aristide Quillet (1880-1955), en reconocimiento a quienes ofrecieron protección y trabajo a Ballester durante su exilio.

La diputada Ayda Hadizadeh invitó a la delegación a visitar la Asamblea Nacional Francesa, donde Ballester desempeñó un papel destacado como director de la sección española de la biblioteca. Tras esta visita, la expedición regresó a València con los restos del matrimonio, cerrando así un capítulo de la historia del club que llevaba más de medio siglo esperando ser escrito.

Homenaje en el Ciutat de València

El próximo sábado 6 de septiembre, el Estadi Ciutat de València acogerá el acto de homenaje con la instalación de una capilla ardiente en la Llotja VIP L’Alqueria, de 11 a 13 horas. A las 12 horas se celebrará un acto institucional abierto al público, con la participación de autoridades, representantes del mundo cultural y deportivo, familiares y aficionados. Por la tarde, el entierro tendrá lugar en la intimidad, en el cementerio del Cabanyal, donde Ballester y Molins descansarán junto a los padres de él, Vicente Ballester y Enriqueta Gozalvo.

La sepultura de Ballester y Molins en el cementerio de Villiers-Adam. / Levante UD

Han confirmado la asistencia al acto por el momento, la cónsul honoraria de Francia en Valencia y Castellón, Karin Nylund, la vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix, el director general de Deportes, Luis Cervera, el concejal de Cultura y Patrimonio de València, José Luis Moreno, así como representantes de los grupos municipales del Ayuntamiento y de les Corts; y el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, Salva Gomar, entre otros. Asistirá también el alcalde de Villiers-Adam, Bruno Mace, miembros de la familia y, desde las 11 horas hasta las 13 horas, todo aquel que quiera pasar por la capilla ardiente a rendir homenaje al fundador y su esposa.

Un legado recuperado

La recuperación de los restos de José Ballester y Teresa Molins ha sido posible gracias a la subvención concedida por la Diputación de València a la Fundación “Cent Anys” del Levante UD, que el club ha impulsado.

Placa conmemorativa en el cementerio de Villiers-Adam. / Levante UD

José Ballester Gozalvo fue una figura clave en la historia del fútbol valenciano, además de pedagogo, escritor, abogado y político comprometido. Vivió sus últimos años en Roissy-en-Brie, cerca de París, donde también falleció. Junto a Teresa Molins Gausach, su compañera de vida, descansarán a partir de ahora junto al Mediterráneo que los vio nacer y junto al club que él contribuyó a fundar, siempre con valores de cultura, justicia social y compromiso. Ballester fue fundador del Levante FC que más tarde se fusionó con el Gimnástico FC que creó Amador Sanchis y dio lugar a lo que hoy es Levante UD.

Postal de recuerdo que se repartirá el sábado en el Ciutat de València. / Levante UD

Con este gesto, el Levante UD reafirma su compromiso con la memoria y con quienes forman parte de su historia. El club ha hecho todo lo posible para cumplir el deseo de su fundador, José Ballester, de regresar al Cabanyal. Como ha demostrado en otras ocasiones, el Levante siempre está con los suyos: con quienes lo fundaron, con quienes lo hicieron crecer y con quienes lo sienten como parte de su vida. Esta acción cierra una etapa pendiente y recupera una figura clave que, durante demasiado tiempo, permaneció en el olvido.