Así rescatamos del destierro francés al fundador del Levante UD

Hay llamadas que pueden desatar una tormenta, cambiar una vida, resucitar a un muerto. La que puso en marcha esta historia pudo ocurrir perfectamente así:

-Felip?

-Què passa, xiquet?

-Hem trobat un fantasma.

A nuestro fantasma lo encontré hace 17 años en San Miguel de los Reyes, sede de la Biblioteca Valenciana, dentro del ejemplar del diario ‘El Pueblo’ del 7 de septiembre de 1909. Una breve nota informaba del registro legal del Levante Football Club. En realidad, en aquel apunte había dos noticias. La anécdota: la fundación del club era, como mínimo, unos días anterior a la fecha ‘oficial’, el 9-9-1909 (en realidad, encontraríamos rastro mucho anterior). Pero lo relevante venía a continuación. “Presidente, D. José Ballester”. Había un fundador desconocido, un vacío en la historia oficial. Un nombre que asomaba desde el olvido. José Ballester Gozalvo (1893-1970). Pero ¿quién era?

Diario 'El Pueblo' del 7 de septiembre de 1909. / Levante-EMV

En el momento de aquella llamada, finales de 2008, nuestras vidas, la de Felip Bens y la mía, habían entrado en una tormenta de archivos, diarios antiguos y días sin fin donde a cada respuesta le asaltaban tres preguntas. Lo que habíamos planificado como un ensayo exhaustivo sobre la historia del Levante UD, a presentar en septiembre de 2009 por el Centenario, pronto se convirtió en un proyecto de cuatro volúmenes. Éramos un club sin burguesía, ágrafo, por tanto, sin bibliografía previa. Tardaríamos tres años en completar el trabajo de nuestras vidas: ‘la biblia levantinista’, en palabras de Enric González. Pero el hallazgo inicial, en esos primeros días de investigación, es el que nos perseguiría dos décadas.

Al tirar del hilo de Ballester Gozalvo, llegamos a un nudo de la Historia de España, la de los olvidados. La industria de la memoria vivía un boom. Zapatero y su ley (2007) habían abierto el armario de este país y los sin nombre reclamaban su lugar. Cuando en septiembre de 2009 presentamos el primer volumen (apenas hasta 1922), ya sabíamos unas cuantas cosas. Sabíamos que Pepe, con sus hermanos y la escuela de su padre, el ‘mestre Viçantico’, habían sido decisivos en el origen del Llevant cabanyalero, protagonistas de los primeros pasos del fútbol organizado. Sabíamos que había sido un pedagogo avanzado; un hombre políticamente comprometido con su tiempo; un audaz activo republicano durante la guerra; un demócrata insobornable que resistió tres décadas de exilio francés sin capitular, hasta su muerte y entierro, en 1970, en un pequeño pueblo cerca de París, Villiers-Adam. Allí reposaba junto a su mujer, la también valenciana Teresa Molins, que le acompañó en sus pasos de desterrado.

Todo eso nos lo habían contado su sobrino, Vicente Ballester Ballester, albacea de su memoria. También el profesor José Ignacio Cruz Orozco, el primero en investigar su destacada dimensión pedagógica: un renovador de la educación en tiempos recios, defensor de un sistema ajeno a castas sociales, de la escolarización universal como motor de ascenso social en la atrasada España de hace un siglo. [Cruz Orozco había logrado en los años 90 que la Conselleria bautizara un instituto con su nombre. Ese detalle será decisivo más adelante.]

Con las aproximaciones de todos ellos y algunos más compusimos un primer acercamiento biográfico de este homenot valencià, que quedó plasmado en aquel primer volumen de la historia del club.

Pero en 2009 tuvimos que apartarlo de nuestras mentes. Aún teníamos 90 años de la historia del Levante que investigar y un compromiso con los cien lectores que habían anticipado el pago de toda la colección para financiar una parte, a la postre exigua, de nuestro trabajo. Aquel proyecto editorial se convirtió en un leviatán. Tres años de trabajo ininterrumpido hasta las madrugadas que nos dejó exhaustos; y a mi editor y coautor Bens, al borde de la ruina. Nuestro club, además, salió en la foto, pero prefirió hacerse a un lado cuando reclamamos su complicidad. En noviembre de 2011 pusimos punto final a la ‘Historia’, con el Levante líder de Primera y mirando a Europa. Ironías del destino. Era el mismo club que estaba camino de la desaparición en 2008, cuando arrancó aquella desmedida iniciativa editorial: una ‘biblia’ para una Iglesia sin apenas fieles.

La resurrección

En 2011 el club ya no era el mismo. Tampoco nosotros. El Levante era apenas una anécdota en la vasta biografía de nuestro protagonista, pero Ballester Gozalvo se había quedado a vivir con nosotros, como una astilla clavada en la conciencia. Conocíamos el dolor que al Ballester Gozalvo desterrado le provocaba el recuerdo de su madre. Las duras represalias que habían sufrido sus hermanos, también maestros, en la posguerra, sobre todo Víctor, el mejor futbolista de todos los hermanos. Conocíamos la melancolía, cada 19 de marzo, cuando quemaba un ‘ninot’ del dictador hecho de papel. Y, sobre todo, recordábamos el deseo de Pepet i Tereseta: regresar únicamente a una España democrática. La última voluntad que no pudieron cumplir en vida.

Felip Bens se obsesionó. Este activista cultural valencianista, que no da una batalla por perdida, encontró una nueva ítaca. Había trabado amistad con Vicente, el sobrino de Ballester. Nos conmovió el dolor profundo, de los que enferman, que le había dejado el recuerdo de su tío.

A Vicente se le saltaban las lágrimas en su chalet de Llíria hablándonos de nuestro personaje. Una de esas tardes cayó en nuestras manos una carta. En 1959 Ballester escribió al general Dwight D. Eisenhower, el hombre más poderoso de la Tierra. El presidente de EE UU, de gira anticomunista, estaba a punto de visitar a Franco, rompiendo el aislamiento internacional de España. Aquella carta sería una más de las muchas que trataban de disuadirlo. No debió de pasar del primer secretario de la Casa Blanca. Era simplemente un exalto cargo del Gobierno de la República de España en el exilio frente a los intereses geoestratégicos del Imperio en juego. Pero Ballester Gozalvo tomó igualmente la pluma con furia: “Los españoles viven como galeotes. Y la primera mano que usted estrechará será la de su tirano”. Nuestro protagonista idolatraba el ideal americano que había derrotado el fascismo en Europa. Ahora veía al inquilino del despacho oval como a un pigmeo moral. “¡No vaya a España!”. Si aquel gigante había puesto en marcha nuestro pequeño club, pensábamos, debíamos reivindicarlo.

Los años siguientes fueron fructíferos. El historiador Francesc-Andreu Martínez Gallego nos ‘presentó’ al Ballester político y su tiempo. Otros investigadores, como el periodista y profesor José Ricardo March, aportaron nuevos matices del personaje, componiendo su mejor biografía. Sus esfuerzos por extender la educación; su trabajo como abogado de los desfavorecidos; sus relaciones con Machado; su huella en Soria, Segovia, Toledo, donde fue alcalde en 1931; su activismo cultural en Madrid o París; su defensa de los derechos humanos. Nos convertimos en devotos de un ‘santo’ laico. Y vieron la luz nuevas iniciativas.

En 2012, Bens reeditó, con la ayuda de Vicente, En el destierro, un opúsculo que publicó Ballester desde Montpellier en 1945, con el exilio aún esperanzado en una pronta recuperación de la democracia en España. Seguirían homenajes en colegios. Programas de radio. Reportajes en prensa. Tratamos de mantener viva la llama. En 2019, tras la insistencia de Bens, la complicidad de la concejala Gloria Tello y la colaboración del director del IES Ballester Gozalvo, Jesús Ríos, el Ayuntamiento de València puso en el Cabanyal una calle a uno de sus hijos más ilustres. Una calle principal, kilométrica, con vistas al mar donde dio las primeras patadas al balón más de un siglo atrás. Aún habría otra reedición de ‘En el destierro’ en 2021, con nuevas aportaciones biográficas.

Teresa Molins y José Ballester Gozalvo, fundador del club, durante el exilio en Francia. / Levante-EMV

Ahí podría decirse que termina la primera 'resurrección' de José Ballester Gozalvo y su esposa Teresa Molins Gausach. Su reparación civil. Su legado. Habíamos cumplido un deber cívico. En una década, Pepe había salido, como diría Paco Roca, del abismo del olvido, la verdadera muerte.

Y la vida siguió.

Pero el pasado nunca pasa, no es ni siquiera pasado. Así que otra llamada, esta vez a la inversa, recordó una cuenta pendiente.

-Xiquet?

-Què passa, Felip?

-He conegut a dos professors que volen repatriar a José Ballester Gozalvo.

El regreso

Paco Santamans e Irene Alcolea eran dos profesores que coincidieron en 2022 en el IES José Ballester Gozalvo. Como nosotros 14 años atrás, un día se preguntaron quién era aquel hombre que daba nombre a su instituto: “¿Un médico?”, pensaba Paco. “Flipé al saber que había fundado el Levante”.

Pronto anidó la curiosidad. Y a esta le siguió la obsesión. En septiembre de 2023, tras un viaje de Paco por Francia donde no logró encontrar la tumba en el cementerio de Villiers-Adam, se propusieron hacer algo. Habían leído y releído En el destierro, habían buscado sus obras pedagógicas, cada reseña biográfica, se habían enamorado del personaje. En el instituto, montaron un coro al que pusieron el nombre de Tereseta, la esposa de Ballester. Y escribieron una canción, para que los alumnos se empaparan de su legado de justicia y derechos humanos. También crearon una ruta escolar por el Cabanyal que vivió Ballester, basada en un opúsculo que él mismo escribió en 1959 para un homenaje popular a su padre, un documento fundamental donde contaba en primera persona la fundación del Levante.

Pero querían más.

Y empiezan a fabular con la idea de la repatriación. Contactan con aficionados, periodistas, historiadores. Y en diciembre de 2023, con más ilusión que expectativas, se lanzan a escribir al Levante Unión Deportiva.

“Seria un acte de dignitat amb les persones i amb la història d’aquest gran club”. Así terminaba el e-mail dirigido a José Danvila, nuevo consejero delegado del Levante UD. Al otro lado de ese correo está Puri Naya, que apenas lleva unas semanas como ‘dircom’ de un club en bancarrota donde cada día surgen 20 problemas. “Pensamos que nos escucharía por cortesía y haría un esfuerzo para no reírse de nosotros”. Para sorpresa de los profesores, Naya acepta el reto. En un club que había tenido una relación compleja con algunos episodios ‘incómodos’ de su pasado, la responsable de comunicación será una pieza esencial en la ‘operación retorno’.

En paralelo, Paco e Irene se citan con quienes más conocen la figura de Ballester, como el pedagogo Cruz Orozco. “Si voleu dur-los, heu de ser vosaltres qui vos feu càrrec”, les advierte Bens, consciente de la dificultad de aterrizar este tipo de iniciativas memorialistas, casi siempre condenadas a la melancolía.

Como aquellos activistas canadienses que se empeñaron en sacar de prisión a Huracán Carter, estos dos profesores se enrolan en la aventura de sus vidas. Será un año y medio de picar piedra, con más prosa que poesía. El club y su Fundación pondrán la estructura jurídica e institucional para poner en marcha una operación de repatriación internacional. Paco Santamans e Irene Alcolea, armados de entusiasmo, pondrán casi todo lo demás.

Habrá que localizar a dos ramas familiares para embarcarles en el retorno de sendos familiares muy lejanos, fallecidos sin hijos 55 años atrás. [Lo lograrán en parte gracias a unos expertos en genealogía y a la llamada pública a través de Levante-EMV]. Habrá que tramitar permisos con autoridades francesas. Habrá que contratar a funerarias y empresas de repatriación internacional. Habrá que obtener la financiación para una operación de envergadura [lo hará el área de Memòria Democràtica de la Diputación de Valencia].

Al final de un laberinto burocrático que se prolongó 20 meses esperaban Ballester y Molins, en el andén del cementerio de Villiers-Adam, en un pliegue de la historia olvidada de España.

Y lo han conseguido.

El viaje de vuelta comenzó el lunes, 1 de septiembre, con la exhumación de los restos en París, ante una pequeña comitiva.

Acto celebrado en el cementerio de Villiers Adam (París). / Paco Santamans

Paco e Irene tienen subrayada una frase de La Escuela Única, uno de los primeros libros de Ballester (1930) sobre pedagogía, que bien podría guiar este regreso: “Las utopías pueden convertirse en realidades, y […] no depende sino del número de adeptos que se sumen a ella, prestándole calor”.

Hay varias utopías tras esta historia. La del joven de 17 años que en 1909, el 6 de septiembre, puso en marcha un pequeño equipo de fútbol. Las utopías que persiguió -de dignidad, progreso, democracia- José Ballester en vida. La utopía de un grupo de ‘discípulos’ por hacerle justicia, con medio siglo de retraso.

Este sábado culmina la epopeya de Ballester Gozalvo y su esposa con un acto de bienvenida en el estadio del Levante UD. Será antes de que sus restos descansen para siempre, esta vez sí, en el cementerio del Cabanyal.