Los internacionales estrenan el Roig Arena

Ahora sí. El Roig Arena toma el relevo definitivo a la Fonteta hasta en los entrenamientos del primer equipo, ya que después de una primera parte de la pretemporada trabajando en el antiguo pabellón de la avenida de Hermanos Maristas, finalmente los de Pedro Martínez estrenaron ayer la pista de entrenamiento del nuevo coliseo de la calle Antonio Ferrandis, coincidiendo con el regreso de los internacionales españoles tras el Eurobasket.

La idea inicial del club pasaba por trasladar el parqué de la Fonteta a la pista secundaria del Roig Arena, pero finalmente se decidió instalar uno nuevo y hacer unas mejoras respecto a los planes con la pista de entrenamientos del nuevo pabellón, lo que llevó a retrasar el traslado.

Solo el equipo femenino había hecho una sesión en la pista central del Roig Arena, aunque se trató de un hecho aislado y como prueba de la nueva pista, ya que habitualmente trabajarán en la de entrenamiento que ya está acabada.

Pista con tres canastas

Otra de las novedades que han incluido en esta nueva pista es la instalación de una tercera canasta con la que ayudar a hacer diferentes ejercicios y sesiones de tiro al margen de los entrenamientos de grupo. Una instalación fija para los primeros equipos, que permitirá que se pueda trabajar paralelamente en el pabellón en el montaje y desmontaje del parqué en función del resto de eventos que haya programados, como el concierto del pasado sábado en homenaje a Nino Bravo.

El único jugador que falta por unirse a los entrenamientos de pretemporada es uno de los fichajes de este verano, un Darius Thompson que fue eliminado del Eurobasket el domingo en la derrota de Italia ante la Eslovenia de Luka Doncic.

Teruel, próxima parada

Y todo con la vista ya puesta en el segundo amistoso de la temporada, que medirá al Valencia Basket con el Casademont Zaragoza el miércoles 10 de septiembre a las 18 horas, con ocasión de la quinta edición del Memorial Pepe Lanzuela en Teruel.

El primer partido de la pretemporada se saldó con derrota ante el UCAM Murcia, con numerosas ausencias en el equipo ‘taronja’.

De momento, pese a la llegada de los internacionales españoles, Pedro Martínez sigue contando con los jóvenes de l’Alqueria en los entrenamientos, ya que Darius aún no se ha unido al grupo y Nate Reuvers no está recuperado al 100 % de sus molestias en el tobillo.