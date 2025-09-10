Kameron Taylor fue el primer jugador en ser presentado de forma oficial en el Roig Arena y lo hizo con la motivación de quien inicia un nuevo reto, en un nuevo pabellón y con un entrenador y compañeros que le invitan a ser optimista para la próxima temporada.

Antes de responder a las preguntas de la prensa, quiso mandar un primer mensaje de agradecimiento al club. «Gracias al Valencia por contar conmigo, es un equipo con una gran ambición y un gran entrenador y espero ayudar al equipo a seguir creciendo y mejorando», destacó.

Preguntado por lo que puede aportar al equipo del míster Pedro Martínez, declaró: «Creo que puedo aportar energía, puedo hacer un poco de todo y ayudar al equipo en lo que necesita en cada momento, en defensa, en el rebote, del mismo modo que hice la temporada pasada en el Unicaja, estoy creciendo cada día y puedo seguir mejorando y ayudando al equipo de la mejor manera posible».

Nuevo pabellón

En cuanto a su nueva casa, el alero manifestó: «He visto el pabellón y es precioso pero mi motivación viene más de mi ambición de ser cada día mejor jugador. Todo lo demás, es un bonus y un añadido. Desde el primer momento he notado que estamos construyendo para hacer algo bueno».

Para afrontar el reto de la competición doméstica y la Euroliga, Taylor dijo que «lo primero es cuidar el cuerpo y la mente, va a ser muy duro compaginar la ACB y la Euroliga, pero el equipo está preparado y tengo ambición de afrontar este reto». En cuanto a su adaptación y a los entrenamientos, el nuevo jugador manifestó que «el nivel de entrenamiento es exigente y muy duro, nos está haciendo correr mucho, creo que voy a estar en la mejor forma física de mi vida».

Por su parte el director general del Valencia Basket,Enric Carbonell, destacó que «viene de Unicaja y conoce bien la Liga, firma por dos temporadas y ha tenido una importancia individual en un equipo coral. Ha sabido encontrar su sitio y despuntar a nivel individual. Es muy completo y destaca su capacidad defensiva, y no habrá que explicarle mucho contra quién jugamos, es algo que buscábamos».

«Hemos de agradecerle la apuesta por el Valencia Basket en una temporada complicada que afrontamos con muchísima ilusión, como la que tiene el jugador», concluyó.