Todos los abonados podrán probar su asiento en el Roig Arena este sábado

Valencia Basket llevará a cabo el próximo 13 de septiembre por la tarde una prueba de accesos en su nueva casa, el Roig Arena, de forma que todos los abonados taronja que lo deseen podrán asistir para ver in situ el que será su asiento durante la próxima temporada. Tanto abonos masculinos como femeninos tendrán la opción de probar su localidad. El club compartirá la agenda detallada de la jornada en los próximos días.

Accesos reales

La prueba se llevará a cabo a través de los accesos reales que habrá en los partidos, accediendo primero los abonados femeninos, y posteriormente los masculinos.

Será necesario que todos los asistentes hayan activado su cuenta en este enlace: https://acortar.link/OlYOq7 y entrado en su zona personal en la web de Valencia Basket para descargar su abono para poder acceder. Los abonados que tengan ambos pases, tendrán que salir del recinto tras la prueba femenina para acceder a la masculina, siendo las pruebas dos eventos diferentes.

Asistentes al Roig Arena el día de la inauguración / Eduardo Ripoll

El Club pone, pues, a disposición de sus abonados una oportunidad de ver el que va a ser su asiento durante la temporada, comprobar por dónde debe acceder, descubrir distintos puntos del recinto y sorprenderse por primera vez con la magnitud de las pantallas del mismo.

Tienda oficial

También la nueva tienda oficial de Valencia Basket estará abierta y a disposición de todos los asistentes con un horario especial para ese día de 10 a 22h. No pierdas la oportunidad de conocerla y descubrir los nuevos productos de merchandising.