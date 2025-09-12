El fútbol vuelve a brillar en Paiporta, Benetússer y Alfafar

Los trabajos de reconstrucción en los campos valencianos continúan casi once meses después de la fatídica riada. Una trágica dana que dejó 228 fallecidos en la Comunitat Valenciana, mientras el sistema ES-Alert de Protección Civil, dependiente de la Generalitat, no se envió a los dispositivos móviles de los ciudadanos hasta las 20:11 de aquella tarde.

Hogares, centros de salud, comercios, residencias y espacios deportivos, todo lo que el agua encontró a su feroz paso, fue anegado, arrasado, destruido. También los campos de fútbol donde jóvenes y mayores practicaban deporte en beneficio de la salud física y mental. Los meses siguientes al 29 de octubre han conllevado esfuerzo y sacrificio incansables por parte de los vecinos en busca de la normalidad. Poco a poco, esta ha ido llegando, aunque todavía se sigue arrimando el hombro para que el deporte no tenga barreras.

Estos días son de enhorabuena en localidades como Paiporta, Alfafar y Benetússer. Allí los campos y sus instalaciones han ido recobrando el brillo con el objetivo de que sus equipos puedan volver a la competición en casa a lo largo de las próximas semanas. Por ejemplo, en Paiporta, Cruz Roja, en colaboración la cadena de tiendas de deporte ‘Sprinter’, ha concluido la rehabilitación de uno de los vestuarios del Polideportivo Municipal, en concreto el utilizado por el club de fútbol ‘E1’, como parte de los trabajos que el Ayuntamiento está acometiendo en el conjunto del complejo.

Las tareas de rehabilitación, financiadas por ‘Sprinter’ a través de Cruz Roja, han consistido en la limpieza completa del vestuario, el tabicado de estancias, trabajos de pintura, instalación eléctrica, la colocación de una luminaria y se complementarán con la instalación de puertas y cerrajería.

Como complemento a la obra realizada en las instalaciones deportivas, Cruz Roja aportó al club un conjunto de material deportivo con el que reponer parte del perdido como consecuencia de la dana del pasado 29 de octubre. Entre dicho material se cuentan varios balones medicinales, vallado, aros, escaleras de agilidad, varios set de conos para entrenamientos y un botiquín completo.

Mientras tanto, en la UDB Alfafar -uno de los lugares más devastados- también están de enhorabuena, ya que tras casi un año durísimo, este sábado 13 de septiembre la escuela de fútbol regresará a su campo de fútbol. Una vez finalizadas las obras de reconstrucción, el equipo podrá arrancar con normalidad mediante un partido inaugural y benefico. Además, a partir del lunes 15 de este mes, los niños y niñas volverán con los entrenamientos de la escuela.

La escuela de fútbol, fundada en 1994, agradece en sus redes sociales «a la fundación Trinidad Alfonso y al Ayuntamiento de Alfafar todo lo que han hecho» para que se consume su regreso.

Finalmente, también tras meses de enorme trabajo coordinado, el Camp Municipal de Benetússer ha reabierto de nuevo sus puertas. Hace menos de un año, en octubre de 2024, la dana lo dejó completamente inutilizado: el césped convertido en barro, la base del terreno dañada y cientos de coches apilados sobre él durante meses. La Federació de Fútbol de la Comunitat Valenciana asumió el reto de devolver la vida al campo mientras el ayuntamiento se encargó de reparar los desperfectos en todo el perímetro del recinto para facilitar el trabajo.