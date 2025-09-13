El Alavés toma San Mamés y frena al Athletic

El Deportivo Alavés ganó por 0-1 en San Mamés al Athletic Club con un gol en propia puerta de Alex Berenguer que cortó de raíz la serie de tres victorias consecutivas del equipo rojiblanco en el inicio liguero y acabó con la racha de veinte años sin ganar en 'La Catedral' que acumulaban los albiazules.

La afortunada acción que derivó en el tanto vitoriano premió la apuesta de Eduardo Coudet en la segunda parte, con un triple cambio que acabó siendo clave, y castigó a un Athletic muy espeso que echó en falta al lesionado Nico Williams, pero también la aportación de otros jugadores claves que pasaron prácticamente desapercibidos. Galarreta, recién salido de una lesión, o Sancet, casi inédito y que acabó sustituido antes de entrar en el tramo decisivo, no generaron lo suficiente como para que el Athletic rescatara ni siquiera un punto en el derbi vasco.

Mariano Díaz pelea un balón con Dani Vivian. / EFE

En los onces de ambos equipos la principal novedad residía en el ataque. En el cuadro rojiblanco Gorka Guruzeta se estrenaba como titular y en el alavesista el dominicano Mariano Díaz disfrutaba de su primera oportunidad como referencia ofensiva desde el inicio.

Ernesto Valverde, que siguió a su equipo desde la tribuna cumpliendo el primero de los cuatro partidos de sanción por su expulsión en La Cartuja, no guardó ninguna bala pensando en el debut en Champions del martes frente al Arsenal y alineó al mejor once posible con Alex Berenguer en la banda en lugar de Nico Williams. Por su parte, Coudet tampoco sorprendió de inicio salvo esa apuesta por Mariano y mantuvo a Diarra en el centro de la defensa retrasando el estreno de Pacheco colocando a Antonio Blanco cerca de los centrales para crear una tela de araña que logró su objetivo de atascar el juego de los locales.

El equipo bilbaíno llevó la iniciativa, pero con Sancet neutralizado por el sistema defensivo del Alavés tuvo muchísimos problemas para generar un mínimo peligro en el área albiazul salvo en algún balón colgado al área desde las bandas que generó cierta inquietud a Antonio Sivera. Fueron posesiones largas, pero poco efectivas que no incomodaron a los de Coudet, pero tampoco animaron a los visitantes a tener muchas alegrías en ataque salvo un par de saques de esquina resueltos sin problemas por los locales.

Cambios tras el descanso

El cero a cero al descanso era el resultado lógico tras una primera parte muy espesa. No le gustó nada a Coudet esa primera parte de su equipo porque introdujo nada menos que tres cambios en el descanso dando entrada a Denis Suárez, Toni Martínez y el debutante Lucas Boyé.

El revulsivo tuvo un rápido efecto y cambio el signo del partido. El Alavés ganó en dinamismo en el minuto 57 un centro de Denis Suárez casi desde la línea de fondo toco en la pierna de Berenguer dibujando una parábola envenenada que sorprendió a Unai Simón.

Un 0-1 difícil de digerir para un Athletic que por primera vez en la temporada se veía por detrás en el marcador, pero que hizo espabilar a los rojiblancos. En el 61 Iñaki cabeceó demasiado cruzado en una clarísima ocasión y poco después era Berenguer el que ponía a prueba a Sivera. La entrada de Robert Navarro por un desdibujado Sancet dio algo de chispa al Athletic, pero fue insuficiente. Ni siquiera el último recurso de la entrada de Nico Serrano y el debutante en Primera Urko Izeta aumentó las opciones de un Athletic muy castigado ya físicamente que fue incapaz de evitar el triunfo alavesista.

Ficha técnica

0.- Athletic Club: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; Galarreta (Vesga, m.59), Jauregizar; Iñaki Williams (Izeta, m.80), Sancet (Navarro, m.67), Berenguer (Nico Serrano, m.80); y Guruzeta (Maroan, m.59).

1.- Deportivo Alavés: Sivera; Otto, Garcés, Tenaglia, Diarra (Víctor Parada, m.89); Blanco; Carlos Vicente (Lucas Boyé, m.46), Ibáñez, Guridi (Denis Suárez, m.46), Aleñá (Pacheco, m.74); y Mariano (Toño Martínez, m.46).

Gol: 0-1, m.57: Berenguer, en propia puerta.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité murciano). Mostró tarjetas amarillas a Galarreta (m.18), Paredes (m.53), Maroan (m.85) e Izeta (m.94), del Athletic, y a Mariano (m.30), Tenaglia (m.49) e Ibáñez (m.91), del Alavés.

Incidencias: Partido de la 4ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés ante 49.136 espectadores.