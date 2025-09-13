La gran victoria en el Camp Nou que valió una Liga

Abelardo para el penalti en el Camp Nou en el último minuto de la primera parte en el partido de la temporada 70-71. / Bernat Navarro Porter.

La Liga 70-71 fue para el Valencia. Los de Mestalla acabaron el campeonato en primera posición empatados a puntos con el Barça. El gol particular entre ambos decantó la balanza. El triunfo del equipo entrenado por Di Stéfano en el Camp Nou resultó decisivo. Los tantos de Pep Claramunt en la primera mitad, y de Óscar Rubén Valdez en la segunda, certificaron una victoria que adquirió una extraordinaria trascendencia y una enorme repercusión. A partir de aquel día, se empezó a considerar al Valencia como un aspirante al título.

Miles de personas acudieron al desaparecido cine Coliséum, ubicado en la Gran Vía de Germanías, dos días después del choque, jugado la noche del sábado 31 de octubre, para presenciar la grabación íntegra del partido, en color y comentada. Una exitosa novedad para la época. La sala era la de mayor capacidad de la ciudad, y los espectadores vibraron y jalearon a su equipo como si estuvieran en directo en el escenario del choque. La celebración estaba más que justificada. El Valencia dio un golpe de mano en aquella jornada, la octava, en el ecuador de la primera vuelta.

Tras un inicio irregular, una victoria, dos derrotas y un empate en el arranque del torneo, las piezas empezaron a encajar. En Gijón, se obtuvo el triunfo gracias al solitario gol de Aníbal. El defensa paraguayo ejecutó con potencia una falta desde fuera del área y sorprendió al portero del Sporting. A renglón seguido, otro triunfo por la mínima, esta vez en Mestalla frente al Málaga. Forment se estrenó como goleador. El Valencia acumulaba cuatro jornadas sin perder, y además sin encajar un gol, cuando se presentó la visita al Camp Nou.

Portada del periódio Levante-EMV de ese día / L-EMV

El Barça llegaba al partido envalentonado. Los blaugrana eran colíderes y estaban invictos tras vencer, una semana antes, al Real Madrid en el Bernabéu con gol de Zabalza. Sin duda, eran los favoritos en los pronósticos. Sin embargo, el Valencia cuajó una actuación muy completa, sorprendió a su rival desde el principio, marcó pronto, y remató la faena en el tramo final. El mayor de los hermanos Claramunt inauguró el marcador antes del primer cuarto de hora con un disparo potente y ajustado al palo. Sadurní, portero local, realizó una gran estirada pero resultó insuficiente.

El tanto del futbolista de Puçol no entraba en el previsible guion de la noche para una afición que ansiaba alcanzar la primera posición de la tabla. El Valencia estuvo cerca de ampliar la ventaja con su juego rápido, pero no se materializaron las oportunidades. Hubo un lance que pudo variar la decoración. En el último minuto del primer tiempo, el colegiado vizcaíno José Luis Orrantia, señaló penalti a favor de los catalanes. El árbitro era debutante en primera división y aquel encuentro de envergadura le venía grande. Curiosamente, en la segunda vuelta del torneo, dirigió el encuentro entre ambos rivales en Mestalla con el Valencialíder. El enfrentamiento concluyó en tablas, 1-1. Entre los rasgos más llamativos que acompañaban las actuaciones de este trencilla vasco esobresalía el de que se le llamaba por el nombre y el primer apellido, contraviniendo la norma de aquellos años, dada la dificultad que entrañaba pronunciar el segundo: Capelastegui.

Las airadas protestas valencianistas tras su decisión sólo sirvieron para que el máximo castigo tardara más de la cuenta en ejecutarse. Su lanzador fue Martí Filosia, que se encontró con la extraordinaria respuesta de Abelardo. El portero asturiano del Valencia detuvo el penalti lanzado a media altura. Gracias a esa acción, el partido llegaba al descanso con ventaja visitante. Lastrado por ese fallo, el Barça se desesperó en la reanudación ante un rival ordenado y seguro. El segundo gol llegó en una acción de contragolpe culminada por Valdez con un remate repleto de picardía que se le coló al guardameta barcelonista por debajo de las piernas. El extremo zurdo argentino golpeó el balón con su pierna buena, aunque la acción se desarrolló por la banda diestra, la contraria a la que normalmente solía ocupar.

Aquel fue el primer gol de Valdez con el Valencia y sirvió para dejar al Barça noqueado a menos de 10 minuto para la conclusión. La euforia se desató camino de los vestuarios, se sucedían los abrazos y las felicitaciones entre los vencedores. Abelardo no podía ocultar su satisfacción. El guardameta volvería a parar penaltis decisivos que le darían puntos a su equipo y terminaría siendo el ganador del trofeo “Ricado Zamora” al portero menos goleado. El triunfo desató la euforia entre el valencianismo. Aquel joven equipo se había doctorado en una plaza exigente. No es de extrañar que, una semana después, el domingo 8 de noviembre, Mestalla estuviera a reventar en el siguiente duelo liguero, esta vez contra el Atlético de Madrid, vigente campeón. Nueva alegría gracias a otro triunfo por la mínima, con gol de Sergio. Pero esa, es otra historia.