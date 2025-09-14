Tenis
Copa Davis: Pedro Martínez - Holger Rune, en directo
Cuarto partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca que se está disputando en Marbella
Redacción
El tenista español Pedro Martínez defiende los colores de España en el cuarto partido de la eliminatoria de la Copa Davis que enfrenta a Dinamarca y que se está disputando en Marbella (Málaga).
El español está obligado a ganar a Holger Rune si quiere mantener viva a España, después de perder los dos individuales del sábado y ganar el dobles de este domingo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Fiscalía pide una indemnización de casi 700.000 € al Ayuntamiento de Quartell a exediles del PP y dos empresarios
- Un cambio en el patrón meteorológico dejará consecuencias en el tiempo en Valencia en los próximos días
- Los vecinos de la Malva-rosa lamentan que Catalá no les haya consultado su plan para las Casitas Rosas
- Un pionero en la industria de los cítricos de la Safor
- Muere un motorista de 51 años tras ser arrollado por una furgoneta en València
- Investigan la desaparición de una vecina de Oliva de 28 años que lleva más de un mes sin dar señales de vida
- La erosión de la dana en el Xúquer saca a la luz restos de una noria del s. XVIII
- No publicar el vídeo fue una decisión de la anterior dirección avalada por la actual