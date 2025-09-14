Primer punto amargo en Orriols
El Levante UD ve como el Betis iguala una ventaja de dos goles anotados por Iván Romero y Etta Eyong en el Ciutat de València y sigue sin conocer el triunfo en su vuelta a Primera
El Levante UD sigue sin saber lo que es ganar en su retorno a Primera División. Este domingo, pese a estar ya dos goles por delante cuando apenas habían pasado diez minutos del partido en Orriols, los hombres de Julián Calero tuvieron que conformarse con un empate (2-2) que, por cómo transcurrió el choque ante el Betis, deja un sabor amargo. Y es que los levantinistas estuvieron por delante buena parte del encuentro. Sin embargo, Pablo Fornals arruinó el fin de fiesta en el Ciutat de València.
Inicio positivo
En un enfrentamiento en el que el conjunto local fue de más a menos, el Levante se puso por delante gracias a un tanto obra de Iván Romero cuando solo habían transcurrido dos minutos de partido. Los levantinistas habían comenzado enchufados, algo que demostró casi a continuación el flamante fichaje granota, Etta Eyong, quien en el minuto diez y a pase de Pablo Martínez puso el 2-0 en el marcador. La fiesta estaba en marcha en el coliseo levantinista, pero los fantasmas volvieron a aparecer.
Final triste
Primero, con un gol anulado a Sergi Altimira por un empujón dentro del área grande y luego, al filo del descanso, por el zurriagazo que anotó el Cucho Hernández y que ponía el 2-1. Ese fue el resultado que imperó en el marcador hasta que en el 81, Fornals aprovechaba un centro de Ez Abde para batir a Ryan. El Levante lo intentó con varias acciones en el descuento, pero el marcador ya no se movió.
