El Valencia Basket supera al Athinaikos y sigue invicto

El Valencia Basket sumó su segunda victoria en la Copa de Atenas, torneo de pretemporada en el que las de Rubén Burgos se miden a rivales de gran nivel europeo. Si en la primera jornada superaban el viernes al VBW Gdynia polaco, ayer se imponían al equipo anfitrión, el Athinaikos por un contundente resultado de 69-49. Veinte puntos de ventaja que reflejan la superioridad taronja vivida sobre la cancha ya que las de Rubén Burgos fueron siempre por delante en el marcador. El Valencia Basket suma así dos victorias en la Copa de Atenas y este domingo 14 tratará de cerrar la competición con la tercera en el duelo que las enfrentará al CIMSA CBK Mersin (12:30 h. Nova Bayron Arena Streaming) en el partido más atractivo del torneo que volverá a enfrentar al Valencia Basket a su verdugo en las semifinales de la ‘Final Six ‘de la pasada Euroliga.

Rubén Burgos alineaba a Lekovic, Buenavida, Atkinson, Araújo y Fam como quinteto titular. Las primeras canastas llegaban debajo del aro con Awa Fam y Lekovic como protagonistas y el Valencia Basket pronto adquiría sus primeras rentas (8-2). Las rotaciones funcionaban en el bando taronja y jugadoras como Romero y Atkinson, contribuían a dar fluidez al ataque. El primer cuarto se cerraba con 18-9 para las de Rubén Burgos que ya en estos primeros 10 minutos encarrilaban el triunfo.

El Valencia Basket dominaba todas las facetas del juego imponiendo su ritmo, con una buena defensa y controlando el rebote. Fruto de ello, la ventaja taronja se iba incrementando (31-17). Las locales reaccionaban y al descanso se llegaba con 33-24 para el Valencia Basket.

Sentencia en el último cuarto

La ventaja del Valencia Basket menguaba en los primeros compases del tercer cuarto aunque las de Rubén Burgos lograban mantenerse siempre por delante en el marcador (37-32 min. 26). Las pérdidas de balón volvían a hacer daño a las taronja y el conjunto heleno aprovechaba dos recuperaciones para anotar sendos contraataques. El Valencia Basket reaccionaba, incrementaba su intensidad y pronto, lograba distanciarse de nuevo (50-36 min. 31). Las locales trataban de recortar diferencias lanzando triples que no encontraban el aro mientras el Valencia Basket, sabedor que el tiempo corría a su favor, seleccionaba mejor sus opciones en ataque y además, sabía aprovechar los espacios que le dejaba su rival.

A falta de 6 minutos para el final del partido, las de Rubén Burgos atesoraban una clara ventaja de 12 puntos (54-42) que Araújo se encargaba de ampliar con un triple (57-42). El Athanaikos no encontraba la fórmula para frenar al Valencia Basket que no bajaba la guardia en defensa. La ventaja rozaba ya los 20 puntos ( 64-45). La superioridad taronja era ya incontestable y el partido se cerraba con 69-49 y un nuevo triunfo en el casillero de la pretemporada taronja.