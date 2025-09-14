La Policía carga contra los manifestantes propalestinos que han invadido el recorrido de la Vuelta
La organización se ha visto obligada a suspender la última etapa de la prueba ciclista para garantizar la seguridad del pelotón
A. P. / E. M.
La Policía ha cargado contra los manifestantes propalestinos que han invadido varios puntos del recorrido de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España a su paso por Madrid y que ha provocado la cancelación de la etapa antes de su finalización.
Los policías antidisturbios han cargado en diferentes puntos ante el lanzamiento de las vallas de contención y de botellas en la meta de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España en la capital, en Cibeles. También en la zona de El Paseo del Prado, desde Atocha, donde ha aumentado la tensión mientras el pelotón de la Vuelta intentaba entrar en la ciudad.
En algunos puntos, incluso, se han podido ver a algunos encapuchados que lanzaban objetos a los policías, con lo que los agentes han tenido que cargar para restablecer el orden.
Una veintena de detenidos en etapas anteriores
Ante estas protestas y las invasiones al recorrido, la organización de la Vuelta anunció en torno a las 17.30 horas un cambio de recorrido en la etapa final que no había sido comunicado previamente y ha modificado la entrada a Madrid, evitando el paso por el centro de Alcobendas.
Aun así, los ciclistas han tenido que parar a la entrada de Madrid. Después de unos minutos parados, el pelotón ha podido continuar la marcha en una carrera neutralizada pero han tenido que volver a parar a los pocos metros.
Ante esta situación, la organización ha dado por cancelada la etapa y los corredores se han bajado de las bicicletas y se han subido en los coches de sus equipos, poniendo el punto y final a una 90 edición de la ronda española marcada por las protestas en apoyo del pueblo palestino y contra el "genocidio" en Gaza ante la presencia del equipo Israel-Premier Tech, unos actos de denuncia que se han saldado con una veintena de detenidos por desórdenes públicos en las etapas previas.
