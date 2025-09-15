Pello Bilbao: “No entiendo la hipocresía de la UCI, lo de Gaza es un genocidio”

-Usted es el ciclista, y casi me atrevería a decir que el deportista profesional, que más visibilidad está dando al genocidio de Gaza.

-Soy bastante radical en este tema y llevo mucho tiempo dando visibilidad al genocidio de Gaza. He publicado muchas cosas en redes sociales por lo que, realmente, me parecía raro que nadie me preguntara sobre el tema.

-¿Qué opinión le merecen las medidas que se están llevando a cabo en Europa?

-No sé a qué estamos esperando para que se le ponga el nombre bien claro. Lo de Gaza es un genocidio y así lo considero desde hace mucho tiempo. Ahora, afortunadamente, la gente se está convenciendo de ello. El Gobierno español ha sido uno de los primeros en dar el paso y denunciarlo a la Unión Europea. Parece que ahora se empiezan a tomar algunas medidas efectivas.

-En esto se llega a la Vuelta y comienza la protesta llenando las carreteras por donde pasaba la prueba con banderas palestinas.

-Si se hubiese tomado una decisión antes de comenzar la Vuelta se podían haber evitado las protestas. Pero debían haberlo hecho los que tenían potestad para ello. Entiendo que Unipublic, como organizador, no es la entidad que debía realizarlo. Pero, al contrario, sí que podían haberlo decidido los jueces de carrera, la UCI o el propio Gobierno, que es el que garantiza la seguridad en carrera. Supongo que, si el Gobierno hubiese decidido que el equipo de Israel no participaba, la orden debería haber ido a misa. Me parece que son los máximos responsables en una carrera que se disputa en España.

-¿Qué opina de las personas que se han manifestado a favor de Palestina durante la Vuelta?

-Opino que menos mal que hay gente que tiene conciencia y visibiliza este problema porque en Gaza está muriendo gente inocente, entre ellos niños y periodistas. Hay que hacer ruido y dar las gracias a las personas que salen a la calle o se embarcan en una flotilla y se juegan el pellejo para llevar alimentos y romper el bloqueo a Palestina. A ver si así se abre los ojos a la población en general.

Pello Bilbao, en acción. / AGENCIAS

-¿Está a favor de retirar al Israel-Premier Tech de las competiciones ciclistas?

-No me resulta fácil opinar sobre este tema y decir que quiero al Israel Premier Tech fuera del pelotón cuando tengo a excompañeros y gente conocida allí dentro con los que me llevo bien y sé que trabajan duro en el equipo. Es una situación muy complicada y ellos sufren también. Pero, a la vez, no entiendo la hipocresía de la UCI cuando con el Gazprom ruso tomaron una decisión distinta. No entiendo la diferencia. ¿Por qué unos sí y otros no? No sé si creen que se solucionará el problema si Israel y Sylvan Adams (el propietario) salen del equipo y se queda sólo Premier Tech como escuadra canadiense. Igual es una línea intermedia. Pero repito: no entiendo la hipocresía de la UCI.

-La Vuelta ha servido de altavoz.

-Todo lo que ha ocurrido en la Vuelta sirve para mostrar la debilidad del ciclismo. Nosotros corremos a campo abierto y es imposible controlar una carrera que recorre kilómetros y más kilómetros por lo que es muy fácil boicotearla. La UCI y el Gobierno se deberían haber anticipado y no habría ocurrido nada de lo que ha pasado en la Vuelta. Contra más tiempo ha pasado más conciencia general ha habido de que lo de Gaza es un genocidio.

-¿En el pelotón hay más ciclistas que piensan como usted?

-Quizá no sean tan radicales como yo, pero en el pelotón hay muchos compañeros que piensan igual. Yo diría que es la mayoría, pero nadie lo dice tan claro como yo, así que lo más sencillo es no pronunciarse y evitar situaciones incómodas.

-Y todo se desencadena parando al final la Vuelta.

-Qué abran los ojos y vean la realidad. Se para una carrera, pero no el mundo entero. Esto no debe ser la discusión principal cuando hay más de 60.000 civiles muertos en Gaza; 20.000 de ellos han sido niños. ¿Qué culpa tienen de haber nacido en Palestina? ¡Es que no tienen ni la posibilidad de huir! Están en una cárcel con el cielo abierto, con las casas destruidas, al borde de morir de hambre y sin ningún lugar seguro en la franja. Bombardean hospitales y campamentos. Es inhumano.