El Espanyol manda, pincha, resiste y supera al Mallorca

El Espanyol superó al Mallorca y en una auténtica montaña rusa vivida en el RCDE Stadium después de que el anfitrión se adelantara, viera recortada su ventaja y quedarse con uno menos y firmar el 3-2 definitivo a falta de diez minutos para cerrar el último duelo de la cuarta jornafda de LaLiga EA Sports.

Los catalanes se adelantaron con Pere Milla (min.20) y Roberto (min.34), pero Muriqi, de penalti, recortó distancias antes del descanso. En el descuento, Milla vio la roja por protestar. En la reanudación, el kosovar lideró a un incisivo Mallorca y puso el 2-2. Finalmente, Kike García, desde los once metros, selló la victoria.

El arranque del anfitrión fue convincente. Cinco minutos tardó el Espanyol en avisar al Mallorca, con un disparo al larguero de Roberto Fernández. El atacante aprovechó un rechace tras un centro de Puado y los catalanes enseñaron los dientes. Su juego era muy vertical y suya era la iniciativa.

El Mallorca, pese a este guion, no estaba incómodo en el campo. Aprovechaba sus posesiones y Muriqi mostraba sus galones en el área rival. No hubo ocasiones claras hasta que una jugada de Carlos Romero, que conquistó el carril izquierdo, acabó en un centro que decantó el partido.

Pere Milla estuvo atento y preciso y su izquierda puso el 1-0 en el marcador en el minuto 20. El tanto pasó factura a los de Arrasate, en un estado delicado y sin pegada. De hecho, el propio Pere Milla estuvo cerca de firmar el segundo. Aunque fue Roberto Fernández el que concretó el dominio.

En el 34, Tyrhys Dolan puso el balón desde la banda y el atacante, con el muslo, empujó el balón a la red aprovechando la salida del portero Leo Román. El Espanyol tenía más hambre, presencia en el área y puntería. El Mallorca estaba apagado y Muriqi parecía su único argumento válido.

El balón de oxígeno le llegó al cuadro balear en forma de penalti por un agarrón de Pol Lozano a Joseph. El delantero kosovar engañó a Dmitrovic y puso el 2-1 justo antes del descanso. Apenas había tiempo, pero faltaban más sorpresas: roja directa a Pere Milla en el 45 por protestar tras recibir una falta.

En la reanudación, el Mallorca salió con una marcha más y examinó la atención de Dmitrovic con dos ocasiones casi seguidas de Muriqi y Mateo Joseph. El Espanyol había reforzado su entramado defensivo al estar con uno menos. Aguantó con relativa solvencia, pese a que la amenaza balear crecía.

El premio para los de Arrasate llegó en el 65. Muriqi se anticipó a Omar y reinició el encuentro rematando de cabeza un centro de Darder. Los blanquiazules no se vinieron abajo y Cabrera mandó el balón al larguero como respuesta al conectar un saque de esquina. Había partido.

Ambos técnicos movieron los banquillos para mantener las revoluciones altas. Un penalti de Raíllo sobre Dolan, confirmado por el VAR, cambió de nuevo el choque. Kike García fue el autor del tanto desde los once metros en el 81. El suspense duró hasta el final, pero no hubo más movimiento en el luminoso.