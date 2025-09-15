Golpe de autoridad ante las finalistas de la Euroliga

Con el recuerdo de la semifinal de la Euroliga aún presente, el Valencia Basket se medía hoy al potente CBK Mersin en la prueba más exigente de la pretemporada y la sacó con nota con un triunfo en la prórroga (83-87) a pesar de los malos porcentajes de triples (un 3 de 20). Las taronja remontaron el -13 de poco antes del descanso y mostraron más intensidad que las turcas, que volverán a ser unas de las candidatas al título tras llegar a la final el año pasado. Un pleno de victorias en Atenas para ganar autoestima a dos semanas de empezar la temporada con la Supercopa.

Rubén Burgos salió de inicio con Leticia Romero, Queralt Casas, Elena Buenavida, María Araújo y Kayla Alexander. Las turcas sumaban los primeros puntos con un parcial de 4-0, pero una entrada de Leti y dos canastas consecutivas de Araújo daban la primera ventaja a las taronja (4-6). El intercambio de canasta impedía que ningún equipo se escapara a más de cuatro puntos, con Alexander y Buenavida anotando antes de que Burgos cambiara el quinteto al completo. Awa Fam y una enérgica Elena Rodríguez mantenían a las taronja por delante, pero los triples de Kurtulmus y un parcial final de cuarto de 7-0 permitieron a las finalistas de la Euroleague Women acabar los primeros diez minutos 23-19.

La dupla interior taronja seguía castigando el aro de las turcas en el regreso a la pista y con las rotaciones, Araújo se sumaba a ellas anotando desde el 6,75. Eso sí, Ural Topuz quien empezó a hacer daño también a la defensa del Valencia Basket cerca del aro, lo que les permitió irse al descanso con diez puntos de desventaja (47-37).

La capitana lidera la reacción

El Valencia BC necesitaba reaccionar rápido y la energía y la fe le llegaron en las manos de la capitana, una Queralt Casas que abrió la segunda parte con cinco puntos consecutivos. El Mersin trataba de aguantar la reacción taronja con triples y la inspiración de Crump, pero Leti Romero, Awa Fam y una gran Kayla Alexander ayudaban a reducir diferencias hasta llegar al 64-60 después de una última acción sobre la bocina de Lekovic. La montenegrina volvía a ser protagonista minutos después cuando, tras un triple de Buenavida, lograba dar la vuelta al marcador con cuatro puntos consecutivos (64-67). El Mersin, sin embargo, no bajaba los brazos y tras varios intercambios, el partido llego al final del tiempo regular con un 79-79.

La concentración e intensidad de las taronja fue superior en toda la prórroga, con Elena Rodríguez abriendo el marcador, Queralt anotando desde los tiros libres y Leti Romero sumando tapones, asistencias y puntos en el tramo decisivo para poner el definitivo 83-87.