Catalá advierte a Lim sobre el Nou Mestalla: "Habrá sanciones si no se cumplen los plazos"

La alcaldesa de València María José Catalá ha analizado diversas cuestiones de actualidad en una entrevista concedida a 'Les Notícies del Matí' de À Punt y ha advertido al Valencia CF, el promotor de las obras del Nou Mestalla que hay "unos plazos que cumplir" y si estos no se respetan, "habrá sanciones". Concretamente, la alcaldesa ha señalado: "Las obras -del Nou Mestalla- están en marcha, hay unos plazos que deben cumplirse y hay unas sanciones y a unas consecuencias muy duras si los plazos no se cumplen". A partir de ahí, dijo Catalá, el promotor esto es, Meriton como máximo accionista del Valencia CF, "tiene libertad absoluta en el sentido de margen para hacer esa obra. Tiene un plazo, sabe cuál es el plazo, y sabe que si no cumple ese plazo, el ayuntamiento no ha podido ser más duro y más restrictivo en la aplicación de las consecuencias".

El Valencia tiene que pagarle los 11,2 millones a la ciudad, más los costes por la inflación

Respecto al pabellón de Benicalap, que es una obra que el Valencia CF tiene que costear a cambio de las ventajas que obtuvo para obtener la recalificación del suelo del viejo Mestalla y levantar el nuevo en la Avinguda de les Corts Valencianes, Catalá avanzó: "Vamos a tener novedades pronto". "Es una de las cuestiones -añadió- en la que el Ayuntamiento de València se ha posicionado más a favor de los intereses de la ciudad y más ha exigido al club, sobre todo, porque el vecindario merece esa infraestructura". "Creo -señaló- que pronto habrá novedades sobre ese pabellón".

En abril, el Ayuntamiento de València ya apretó al Valencia CF para que cumpliera sus obligaciones con la ciudad y para que siguiera avanzando en las obras del Nou Mestalla pero también en la futura construcción del pabellón de Benicalap. Para el equipo de María José Catalá, la edificación y la puesta en marcha de esta instalaciòn deportiva, en tiempo y forma, es un requisito imprescindible que tiene que cumplir la sociedad deportiva para obtener la licencia definitiva para desarrollar la zona del terciario.

El concejal de Urbanismo Juan Giner ya advirtió que sin pabellón en Benicalap, el Valencia CF no va a tener la licencia que le permitirá inyectar los 35 millones de Grupo Atitlán, mercantil con la que ha llegado a un acuerdo para levantar dos torres junto al recinto deportivo y desarrollar toda el área comercial y de servicios.

La alcaldesa señala que habrá noticias pronto sobre el nuevo pabellón de Benicalap. En este sentido, el VCF tiene el compromiso de pagarle en septiembre al Ayuntamiento de València los 11,2 millones que se calculó hace casi 3 años que costará el polideportivo pero claro esta cifra va a cambiar y va a subir por la inflación. Hay que actualiizarla y consignarla para el futuro. Y será el Valencia CF quien tenga que asumir ese aumento de los costes, tal como publicó Levante-EMV.

La cubierta en noviembre, y no en diciembre

Levante-EMV publicó en su momento los hitos principales en la construcción del nuevo coliseo valencianista. Para diciembre de 2025 está previsto que se inicie el montaje de la estructura cubierta y de los pilares exteriores del Nou Mestalla. Sin embargo, tanto el Valencia CF como la propia constructora FCC Construcción han anunciado que confían en poder empezar a montar esta cubierta en noviembre, esto es, en un par de meses.

Grandes hitos de las obras del Nou Mestalla

Inicio de obras. Acta de replanteo de obras, conforme LOE. ....... 11 Enero 2025

Inicio trabajos Arquitectura. Interior estadio .................................. 21 mayo 2025

Inicio Montaje Estructura cubierta. Pilares Exteriores .............. 29 diciembre 2025

Inicio trabajos hormigón, escaleras exteriores .............................. 10 febrero 2026

Hito conclusión cubierta exterior Estadio ...................................... 23 abril 2027

Finalización obras. Emisión CFO. ..................................................... 11 julio 2027

El objetivo del VCF, tras la finalización de las obras, es disponer de unos meses preparatorios para poder iniciar la temporada de la Liga 2027-2028, en el nuevo Estadio.