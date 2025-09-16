La gran quimera de Jordan Díaz: a por la medalla con menos saltos de la historia

A Jordan Díaz le motivan especialmente los retos, a cual más difícil. El más importante llegó el 29 de junio de 2021, cuando el atleta del FC Barcelona participó en el Memorial José Antonio Cansino en las pistas Gaetà Huguet de Castellón con una delegación cubana y no regresó a su país en una decisión difícil en la que lo apoyaron sus padres y toda su familia.

Aquel día el actual campeón europeo y olímpico saltó 17,16 e inició un camino en el desierto hasta conseguir la nacionalidad española en febrero de 2022, aunque por la moratoria que exige World Athletics ello implicaba renunciar al Mundial bajo techo de Belgrado'22, al Mundial al aire libre de Eugene'22, el Europeo Indoor de Estambul'23 y al Mundial al aire libre de Budapest'23

Aunque los Juegos no estaban asegurados, el tránsfer llegó incluso antes del Europeo de Roma a mediados de junio, donde Jordan Díaz reinó con una descomunal marca de 18,18 que lo situó tercero de la historia tras el británico Jonathan Edwards (18,29) y el estadounidense Christian Taylor (18,21). Dos meses después, se proclamó campeón olímpico en París (17,86).

Jordan Diaz quiere repetir en Tokio la foto de los Juegos / EFE

Ambos éxitos llegaron marcados por unos problemas físicos que lo martirizaron en las semanas previas a París'24. "Si supieseis que no he podido ni saltar antes de venir. No queríamos arriesgar. El trabajo estaba hecho y tenía que llegar sano aquí", dijo en la zona mixta tras imponerse a sus excompatriotas Pedro Pablo Pichardo (ahora portugués) y Andy Díaz (italiano y ahora líder del año).

Ese ataque de sinceridad desveló días furos en los que vio peligrar un sueño por el que llevaba años peleando tras desertar justo antes de los Juegos de Tokio. Su emblemático técnico Iván Pedroso y su entonces compañera de entrenamientos Ana Peleteiro fueron clave desde el punto de vista anímico para mantenerlo motivado mientras pasaban los días y los dolores no menguaban.

Lo que tenía Jordan Díaz era una lesión crónica en el tendón rotuliano de la rodilla derecha, algo letal en una disciplina tan 'antinatural' como el triple. No en vano, el sueco Christian Olsson se retiró prematuramente por las lesiones y este martes ha vuelto Yulimar Rojas tras romperse el tendón de Aquiles hace año y medio.

Jordan Díaz, en su único salto en Tarragona / RFEA - SPORTMEDIA

Tras los Juegos, la decisión era clara: riesgo cero. Así, renunció al Europeo Indoor de Apeldoorn, al Mundial en pista cubierta de Nanking yal Europeo de Selecciones de Madrid. "No hay necesidad de arriesgar nada. Lo primero es que se recupere del todo y tenga el alta. Quizá no haga mítines antes del Mundial, solo el Campeonato de España", dijo alguien de su entorno a SPORT.

Jordan Díaz cumplió y fue una de las estrellas en los Nacionales de Tarragona. El azulgrana se presentó vestido de amarillo, corrió y se fue a 17,16 metros. Oro y a la ducha, ya que no saltó más. "Ha sido raro, porque no he saltado esta temporada ni en los entrenamientos. Me molesta no haber podido hacer más saltos, pero tengo que escuchar mi cuerpo", declaró a la RFEA.

Este miércoles el hispanocubano será el atleta con menos saltos a sus espaldas en la clasificación del triple este miércoles a las 1205 horas. El objetivo será lograr el billete a ser posible a la primera (se piden 17,10 para la 'Q' mayúscula). ¿Se imaginan una medalla o incluso un oro con tan solo tres saltos en toda la temporada? Para ser campeón de España tan solo necesitó uno.