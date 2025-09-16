Entradas a la venta para el estreno del Roig Arena: de 35 a 300 euros
El partido del debut es con el equipo masculino ante el Virtus Bolonia en la Euroliga el 2 de octubre
El Valencia Basket puso este martes a la venta las entradas para sus primeros encuentros en el Roig Arena y en el caso de su debut con el partido del equipo masculino ante el Virtus Bolonia en la Euroliga el 2 de octubre, los precios irán desde los 35 del tercer anillo a los 99 euros para el público general y de los 160 euros hasta los 300 euros en el caso de zonas VIP.
El equipo femenino
En el caso del primer encuentro del equipo femenino, será el domingo 12 de octubre en la Liga Femenina ante el IDK Euskotren y los precios van desde los 15 euros del sector 108, en el segundo anillo detrás de una canasta, a los 100 euros de las entradas de pista.
Tanto estos dos encuentros como el del debut del Valencia Basket en la ACB como local ante el Barcelona del domingo 5 de octubre, que tiene precios muy similares a los del encuentro ante el Virtus, forman parte de la apertura del recinto en 'modo baloncesto' por lo que tienen, explicó el club, "tarifas especiales".
4.600 entradas a la venta
El club valenciano anunció este lunes tras cerrar el periodo extra de abonados que contará con once mil abonados para el equipo masculino, por lo que podría poner a la venta hasta 4.600 entradas para sus encuentros hasta completar el aforo en 'modo baloncesto' del Roig Arena de 15.600 espectadores y con algo más de cuatro mil abonados en el femenino. Los abonados del club tienen descuentos para comprar entradas.
Inaugurado el pasado 6 de septiembre con un concierto, el Roig Arena es una instalación impulsada y costeada por el empresario Juan Roig en una parcela del Ayuntamiento de València y cuyo proyecto global ha ascendido a 400 millones de euros, de los que 365 han ido para construir, equipar y poner en marcha el recinto.
El Valencia Basket lucirá una equipación especial en Europa
El Valencia Basket, de la mano de hummel, ha lanzado una equipación especial que los equipos profesionales lucirán como primera equipación en sus compromisos europeos.
Tras apostar por el naranja característico en la primera equipación nacional, el negro y la piel del Roig Arena en la segunda y los colores de la arena, el mar y el cielo valenciano en la tercera, se recupera ahora ese naranja inicial con un matiz importante: los murciélagos. Este elemento tan característico en la leyenda y simbología de la ciudad de Valencia que también forma parte del logo oficial del club, está muy presente en esta nueva piel, inundando tanto la parte delantera como la trasera de la misma.
