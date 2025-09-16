Entradas a la venta para el estreno del Roig Arena: de 35 a 300 euros

El Valencia Basket puso este martes a la venta las entradas para sus primeros encuentros en el Roig Arena y en el caso de su debut con el partido del equipo masculino ante el Virtus Bolonia en la Euroliga el 2 de octubre, los precios irán desde los 35 del tercer anillo a los 99 euros para el público general y de los 160 euros hasta los 300 euros en el caso de zonas VIP.

El equipo femenino

En el caso del primer encuentro del equipo femenino, será el domingo 12 de octubre en la Liga Femenina ante el IDK Euskotren y los precios van desde los 15 euros del sector 108, en el segundo anillo detrás de una canasta, a los 100 euros de las entradas de pista.

Tanto estos dos encuentros como el del debut del Valencia Basket en la ACB como local ante el Barcelona del domingo 5 de octubre, que tiene precios muy similares a los del encuentro ante el Virtus, forman parte de la apertura del recinto en 'modo baloncesto' por lo que tienen, explicó el club, "tarifas especiales".

Los abonados podrán probar su asiento en el Roig Arena el 13 de septiembre / Levante-EMV

4.600 entradas a la venta

El club valenciano anunció este lunes tras cerrar el periodo extra de abonados que contará con once mil abonados para el equipo masculino, por lo que podría poner a la venta hasta 4.600 entradas para sus encuentros hasta completar el aforo en 'modo baloncesto' del Roig Arena de 15.600 espectadores y con algo más de cuatro mil abonados en el femenino. Los abonados del club tienen descuentos para comprar entradas.

Inaugurado el pasado 6 de septiembre con un concierto, el Roig Arena es una instalación impulsada y costeada por el empresario Juan Roig en una parcela del Ayuntamiento de València y cuyo proyecto global ha ascendido a 400 millones de euros, de los que 365 han ido para construir, equipar y poner en marcha el recinto.