André Almeida renueva con el Valencia CF

El centrocampista portugués André Almeida ha renovado con el Valencia CF y seguirá a las órdenes de Carlos Corberán. El futbolista prolongará su contrato hasta junio de 2029 y verá mejoradas sus condiciones económicas. Así lo ha dado a conocer Deportes Cope Valencia, que desvela un aumento salarial del 50% en los emolumentos del jugador. Almeida es un jugador del agrado del técnico de Cheste y la opinión del entrenador ha sido determinante para que se prolongue su vinculación contractual, tal como revela Pascu Calabuig, en Superdeporte. Ello, pese a que el entrenador valenciano ha apostado por otros futbolistas de la plantilla en las primeras cinco jornadas de liga como el recién fichado Ugrinic, que tiene un perfil parecido. Sin embargo, al técnico de Cheste le gusta su versatilidad, su calidad y su posibilidad de adaptarse a varias posiciones en el centro del campo o en la media punta.

Hasta la llegada de Ron Gourlay al equipo, Almeida era uno de los jugadores con sueldos más bajos de la plantilla, lo que también provocó el malestar del portugués que no se sentía valorado en el club. Ahora, al parecer, se ha reconducido la situación y este acuerdo podría hacerse oficial en breve. Por otra parte, especialmente en el mercado de verano recién terminado, el talentoso medio portugués tuvo ofertas para salir y se habló de posibles traspasos sobre todo, al fútbol turco, al Trabzonspor, y antes, hace unos meses al Oporto.

Corberán ha sido determinante, según informa Superdeporte, para que la renovación se cerrara lo más rápido posible en caso de no ser traspasado, opción que no cuajó finalmente.

Almeida es un centrocampista de calidad que llegó al Valencia CF con 21 años, procedente del Vitória Guimarães por 8 millones de euros. Esta es su cuarta campaña en el equipo blanquinegro. Una lesión le ha impedido durante la campaña de 2024 dar su mejor versión.