Ya hay fecha para el juicio de Thomas Partey, futbolista del Villarreal, por violación y agresión sexual

Thomas Partey no regresó a España junto a la expedición del Villarreal CF tras el encuentro de Champions contra el Tottenham en Londres. El futbolista del Submarino tenía vista judicial en el Tribunal de la Corona de Southwark este miércoles por la mañana para rendir cuenta por los cinco presuntos casos de violación y agresión sexual a los que se enfrenta y que sucedieron presuntamente entre 2021 y 2022.

Partey, que disputó algunos minutos en el encuentro contra el conjunto inglés, apareció en el tribunal a primera hora y solo habló para confirmar su nombre, la fecha de nacimiento y para declararse inocente de los cargos de los que se le acusan, tal y como recoge The Independent.

Thomas Partey, en el calentamiento del Tottenham-Villarreal. / Agencias

Según este medio, a la conclusión de la breve audiencia, el juez Christopher Hehir le dijo al jugador del Villarreal que su juicio se llevará a cabo "el 2 de noviembre de 2026", es decir, cuando quizás ya no sea jugador del Submarino puesto que solo se comprometió con el club que preside Fernando Roig hasta junio de 2026.

Su futuro

"Entiendo que es un camino bastante largo. Como comprenderá, los tribunales de la Corona tienen un gran retraso, lo que significa que los juicios tardan mucho en llegar. Debido a que tienes libertad bajo fianza, en realidad estás sentado detrás de una fila de personas en prisión que esperan ser juzgadas”, le explicó el juez.

Según el mismo medio, el juez concedió la libertad bajo fianza con las mismas condiciones impuestas a Partey en una audiencia anterior: no puede comunicarse con ninguna de las tres mujeres y debe notificar a la policía sobre cualquier cambio permanente de dirección o viaje internacional.

Thomas Partey. / Agencias

Esta resolución era lo que se esperaba que sucediera, por lo que a priori Partey podrá cumplir su contrato con el Villarreal sin problemas aunque su regreso el martes a Londres no fue del todo agradable ya que en el partido contra el Tottenham, la afición 'Spurs' le abucheó en repetidas ocasiones, tanto durante el calentamiento como al salir al campo y cada vez que tocaba la pelota, por su pasado en el Arsenal y por estas acusaciones. La grada le cantó "We know who you are" (Sabemos quién eres), en referencia al período en el que era 'vox populi' que se estaba investigando a un futbolista de la Premier por estos cargos y todo apuntaba a que era Partey.