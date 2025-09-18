Laver Cup 2025: fechas, equipos, calendario, horarios y dónde ver en TV y online

La Laver Cup 2025 vuelve en su octava edición para reunir a algunos de los mejores tenistas del mundo en una cita tan especial como espectacular. Te contamos los horarios de los partidos y cómo ver la Laver Cup por televisión y online desde España.

Del 19 al 21 de septiembre, el Chase Center de San Francisco, habitual hogar de los Golden State Warriors en la NBA, se transformará en una pista de tenis donde Europa y el resto del mundo medirán fuerzas en un formato único.

La gran figura será el español Carlos Alcaraz, que lidera al Equipo Europa tras conquistar, recientemente, el US Open. Lo hará junto a Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik y Flavio Cobolli. Enfrente, el Equipo Mundo llega con Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Francisco Cerúndolo, Joao Fonseca, Alex Michelsen y Reilly Opelka. En los banquillos, Yannick Noah dirigirá a Europa, mientras que Andre Agassi hará lo propio con el combinado mundial.

Así es la puntuación de la Laver Cup

El formato mantiene la esencia que ha convertido a la Laver Cup en un espectáculo distinto. Son tres días de competición en los que los partidos se juegan al mejor de tres sets, con un super tie-break a 10 puntos en caso de empate.

Además, el valor de las victorias cambia: un punto el viernes, dos el sábado y tres el domingo. El primer equipo que alcance 13 puntos será proclamado campeón.

Fechas y horarios de la Laver Cup 2025

Viernes 19 de septiembre: 22:00 horas (CET): Partido individual 1

A continuación: Partido individual 2

04:00 horas (CET): Partido individual 3

A continuación: Partido de dobles Sábado 20 de septiembre: 22:00 horas (CET): Partido individual 1

A continuación: Partido individual 2

04:00 horas (CET): Partido individual 3

A continuación: Partido de dobles Domingo 21 de septiembre: 21:00 horas (CET): Partido de dobles

A continuación: Partido individual (si es necesario)

A continuación: Partido individual (si es necesario)

A continuación: Partido individual (si es necesario)

En caso de empate: Partido de dobles decisivo

Dónde ver la Laver Cup 2025 por TV en España

En España, la Laver Cup podrá seguirse en directo durante los tres días que dure la competición a través de Eurosport y en streaming por HBO Max.

Además, la cobertura minuto a minuto estará disponible en Sport con la previa, las crónicas y las declaraciones de los protagonistas.